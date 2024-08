Νεπάλ: Πέντε νεκροί απο συντριβή ελικοπτέρου σε δάσος του Κατμαντού

Ένα απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (07.08.2024) στο Νεπάλ, όπου ένα ελικόπτερο συνετρίβη σε δάσος, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Το ελικόπτερο συνετρίβη σε δάσος έξω από την πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, λίγο μετά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Το ελικόπτερο, που είχε ναυλωθεί από την Dynasty Air, συνετρίβη σε δάσος των Ιμαλαΐων στο Εθνικό Πάρκο Σιβαπούρι στην περιοχή Νουουακότ, 57 χλμ. από την πρωτεύουσα, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιοχής Κρίσνα Πρασάντ.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Νταν Μπαχαντούρ Κάρκι επιβεβαίωσε πως και οι τέσσερις επιβάτες ήταν Κινέζοι υπήκοοι, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ενώ ο πιλότος ήταν Νεπαλέζος.

Κάτοικοι είδαν φωτιά να υψώνεται από το δάσος και ειδοποίησαν τις αρχές, είπε.

An Air Dynasty helicopter crashed on Wednesday in Nepal’s Nuwakot leaving five dead including four Chinese passengers.#Nepal pic.twitter.com/Tyr5UZCVwB