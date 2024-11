Νετανιάχου: Νέα δίκη Ντρέιφους το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Από ποιες χώρες μπορεί να συλληφθεί

Έπειτα από έναν και πλέον χρόνο πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προκάλεσε οργή στο Ισραήλ, προχωρώντας χθες Πέμπτη (21.11.24) στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, που θεωρεί υπεύθυνους για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Εκτός από τα εντάλματα εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Γιοάβ Γκάλαντ το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε και ένα ακόμα ένταλμα, για τα ίδια εγκλήματα, σε βάρος του Μοχάμεντ Ντέιφ, του επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, η εισβολή της οποίας την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας ακολουθήθηκε από ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που προκάλεσαν δεκάδες χιλιάδες θανάτους και πελώριες καταστροφές έκτοτε στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Καμιά σκανδαλώδης αντιισραηλινή απόφαση δεν θα μας εμποδίσει -ειδικά εμένα- να συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε την πατρίδα μας με κάθε τρόπο», διαβεβαίωσε ο κ. Νετανιάχου, σε διάγγελμά του προς τους συμπολίτες του το βράδυ της Πέμπτης.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης κατακεραύνωσε την «αντισημιτική» ενέργεια.

Παρουσίασε τον εαυτό του ως το θύμα σε νέα «δίκη του Ντρέιφους», παραπέμποντας στην ιστορική, πολύκροτη υπόθεση δικαστικής πλάνης σε βάρος γαλλοεβραίου λοχαγού που είχε συνταράξει τη Γαλλία στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, όταν ξέσπασε στρατιωτικοπολιτικό σκάνδαλο κατασκοπείας, μέχρι την αθώωση και την αποκατάστασή του.

The antisemitic decision of the international court in The Hague is a modern Dreyfus trial, and it will end the same way. pic.twitter.com/e1l8PMghrB