Νετανιάχου: Ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν προσπάθησαν να με δολοφονήσουν – Θα συνεχίσουμε τον δίκαιο πόλεμο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα, Σάββατο (19.10.2024) ότι ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον ίδιο και τη σύζυγό του, αφότου ένα drone της Χεζμπολάχ στόχευσε το σπίτι του στην Καισάρεια.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε σοβαρό λάθος την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, προειδοποιώντας πως το Ισραήλ θα συνεχίσει, τον δίκαιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «πόλεμο ενάντια στους εχθρούς μας για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας».

Μάλιστα, έστειλε σαφές μήνυμα πως όποιος βλάψει τους Ισραηλινούς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».

«Οι πράκτορες του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν εμένα και τη σύζυγό μου σήμερα έκαναν ένα μεγάλο λάθος», ανέφερε συγκεκριμένα για να συμπληρώσει: «Αυτό δεν θα αποθαρρύνει εμένα ή το κράτος του Ισραήλ από το να συνεχίσουμε τον δίκαιο πόλεμο εναντίον των εχθρών μας για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας».

«Θα συνεχίσουμε να εξοντώνουμε τους τρομοκράτες σας, θα φέρουμε πίσω τους ομήρους μας από τη Γάζα, θα φέρουμε πίσω τους κατοίκους μας στον βορρά», δεσμεύτηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Σημειώνεται ότι λίγες ώρες μετά το χτύπημα της Χεζμπολάχ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο X (πρώην Twitter) να περπατά στην αυλή του σπιτιού του.

«Πρωθυπουργέ, θα σας σταματήσει τίποτα;», ήταν η ερώτηση προς τον Νετανιάχου.

Η απάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ ήταν αφοπλιστική: «Όχι, τίποτα δεν θα μας σταματήσει, θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη».

Ο Νετανιάχου συνεχίζει λέγοντας στα εβραϊκά: «Ξέρετε, πριν από δύο ημέρες εξουδετερώσαμε τη μαζική δολοφονία του [ηγέτη της Χαμάς] Γιαχία Σινουάρ, όπως έχω πει, βρισκόμαστε σε έναν υπαρξιακό πόλεμο και συνεχίζουμε μέχρι τέλους. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, είμαι περήφανος για τους στρατιώτες μας, είμαι περήφανος για τους διοικητές μας και είμαι περήφανος για εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ».

Στην αγγλική έκδοση, ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Σινουάρ «τον εγκέφαλο τρομοκράτη του οποίου οι μπράβοι αποκεφάλισαν τους άνδρες μας, βίασαν τις γυναίκες μας και έκαψαν μωρά ζωντανά. Τον εξουδετερώσαμε και συνεχίζουμε τη μάχη μας με τους άλλους τρομοκράτες εντολοδόχους του Ιράν».

Στο βίντεο ο Νετανιάχου εμφανίζεται χαλαρός με γυαλιά και ένα πόλο μπλουζάκι να περπατά άνετος σε ένα πάρκο.

Το πρωί του Σαββάτου ένα drone εκτοξεύθηκε εναντίον του σπιτιού του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, ανακοινώθηκε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Ένα drone εκτοξεύθηκε προς την κατοικία του πρωθυπουργού στην Καισάρεια. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν εκεί και το επεισόδιο δεν προκάλεσε θύματα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του Νετανιάχου.

Σε μία νέα φωτογραφία αποτυπώθηκε νωρίτερα το πλήγμα κοντά στην κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια. Οι ζημιές στο σπίτι του Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι ορατές όμως τη στιγμή εκείνη απουσίαζε από την οικία του μαζί με την οικογένειά του.

Τη φωτογραφία δημοσίευσαν στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram οι δυνάμεις «Quds» των Φρουρών της Επανάστασης, η επίλεκτη παραστρατιωτική μονάδα του Ιράν.

🚨 Breaking: Iran’s 🇮🇷 official IRGC Quds Forces Telegram channel published this photo, showing a direct hit at @netanyahu‘s 🇮🇱 residence 👇



They are taking pride in their assassination attempt… Does Khamenei’s residence have similar bulletproof windows? We will learn soon 🎯 pic.twitter.com/DA3HzbpB6P