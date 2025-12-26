Κόσμος

Νετανιάχου: Το Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος

Η Αίγυπτος, η Σομαλία, η Τουρκία και το Τζιμπουτί καταδίκασαν την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / ABIR SULTAN / Pool via REUTERS / File Photo

Σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία προχώρησε σήμερα (26.12.2025) ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσημη αναγνώριση του «ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους» της Σομαλιλάνδης.

Ειδικότερα, η Σομαλιλάνδη είναι μια αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία που αποσχίσθηκε από την Σομαλία και πλέον δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα εκτός του Ισραήλ, μετά την απόφαση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Ο πρωθυπουργός, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Γκίντεον Σάαρ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης υπέγραψαν κοινή και αμοιβαία δήλωση», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε απάντηση στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση.

 

«Οι υπουργοί εκφράζουν την καθολική απόρριψη και καταδίκη της αναγνώρισης της περιοχής της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ τονίζοντας ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία και τη εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του από τη Σομαλία, την Τουρκίας και το Τζιμπουτί.

Κόσμος
