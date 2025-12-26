Νετανιάχου: Το Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επίσημα τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος

Σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία προχώρησε σήμερα (26.12.2025) ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσημη αναγνώριση του «ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους» της Σομαλιλάνδης.

Ειδικότερα, η Σομαλιλάνδη είναι μια αυτοανακηρυχθείσα δημοκρατία που αποσχίσθηκε από την Σομαλία και πλέον δεν αναγνωρίζεται από καμία άλλη χώρα εκτός του Ισραήλ, μετά την απόφαση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο πρωθυπουργός, ο επικεφαλής της διπλωματίας του Γκίντεον Σάαρ και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σομαλιλάνδης υπέγραψαν κοινή και αμοιβαία δήλωση», σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε απάντηση στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, οι υπουργοί Εξωτερικών της Σομαλίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Τζιμπουτί καταδίκασαν την αναγνώριση.

BREAKING:



Israel has officially recognized Somaliland as an independent and sovereign state.



In return, Somaliland may grant Israel access to its territory for a military base to monitor Houthi activity and the Red Sea. pic.twitter.com/ZbzYPCr2sU — Current Report (@Currentreport1) December 26, 2025

«Οι υπουργοί εκφράζουν την καθολική απόρριψη και καταδίκη της αναγνώρισης της περιοχής της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ τονίζοντας ότι υποστηρίζουν πλήρως την ενότητα, την κυριαρχία και τη εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών με τους ομολόγους του από τη Σομαλία, την Τουρκίας και το Τζιμπουτί.