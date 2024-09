Νετανιάχου: Χτυπήσαμε τη Χεζμπολάχ με τρόπους που δεν μπορούσε να φανταστεί

Λάδι στη φωτιά στη Μέση Ανατολή ρίχνει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας το πρωί της Κυριακής (22.9.24) ότι η Χεζμπολάχ θα «λάβει το μήνυμα» μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών.

«Τις τελευταίες ημέρες χτυπήσαμε τη Χεζμπολάχ με μια σειρά επιθέσεων που δεν μπορούσε να φανταστεί», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση, λίγες ώρες μετά τους βομβαρδισμούς που πραγματοποίησε η ισραηλινή αεροπορία σε στόχους της Χεζμπολάχ τη νύχτα του Σαββάτου. Με την ισλαμική οργάνωση του Λιβάνου, που υποστηρίζεται από το Ιράν, να απαντά εκτοξεύοντας πάνω από 150 ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ.

«Εάν η Χεζμπολάχ δεν πήρε το μήνυμα, σας υπόσχομαι ότι θα το λάβει», υπογράμμισε.

«Είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε τους (εκτοπισμένους βόρειους) κατοίκους μας με ασφάλεια στα σπίτια τους. Καμία χώρα δεν μπορεί να ανεχθεί (ρουκέτες) στους κατοίκους της, πυρά (ρουκετών) στις πόλεις της», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Ούτε το κράτος του Ισραήλ μπορεί να το ανεχθεί», επισήμανε.

⭕️Approx. 180 Hezbollah targets and thousands of launcher barrels, ready for immediate use against Israeli civilians, were dismantled by a number of strikes in southern Lebanon.



The IDF will continue operating to dismantle and degrade Hezbollah’s capabilities and terrorist… pic.twitter.com/lWyQNoydII — Israel Defense Forces (@IDF) September 21, 2024

After this morning’s Hezbollah rocket attacks on northern Israel, the IDF says it has completed a new wave of strikes against the terror group.



The dozens of strikes carried out by fighter jets hit Hezbollah rocket launchers and buildings used by the terror group in several… pic.twitter.com/YO9flJBF8E — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 22, 2024

The IDF says that since last night, some 150 rockets, cruise missiles, and drones were launched at Israel.



The rocket attacks came from Lebanon and were aimed at Israel’s north, while the drones and cruise missiles were launched from Iraq.



The military says the Israeli Air… pic.twitter.com/lj5ADeg5hR — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 22, 2024

«Η Χεζμπολάχ αρχίσει να νιώθει τις δυνατότητές μας»

«Η Χεζμπολάχ αρχίζει να νιώθει μερικές από τις δυνατότητές μας», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, επισημαίνοντας ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης μέχρι να επιστρέψουν στις εστίες τους οι κάτοικοι στον βορρά που τις έχουν εγκαταλείψει για λόγους ασφαλείας.

Πρόεδρος του Ισραήλ: «Δεν έχουμε σχέση με τους βομβητές στον Λίβανο»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ιτσχάκ Χέρτζογκ, επεσήμανε ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία εμπλοκή με τους παγιδευμένους βομβητές, τονίζοντας παράλληλα πως «δεν θέλουμε πόλεμο με τον Λίβανο». Πρόσθεσε ωστόσο ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να εξαλείψει τυχόν απειλές που είναι υπαρξιακές για το κράτος του Ισραήλ».

.@TrevorPTweets: ‘How far is Israel prepared to go against Iran?’



Israeli President @Isaac_Herzog: ‘Israel will go all the ways that’s needed to remove any threats that are existential to the state of Israel’#TrevorPhillips https://t.co/fhIHlpTGAF



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/0rSEctI2eJ — Sky News (@SkyNews) September 22, 2024

«Το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται να βρίσκεται σε πόλεμο με τον Λίβανο, αλλά ο Λίβανος έχει καταληφθεί από μια τρομοκρατική οργάνωση, ου εξοπλίζεται από την Ιρανική Αυτοκρατορία του Κακού», ανέφερε επίσης κατά τη συνέντευξή του στο βρετανικό δίκτυο Sky News.

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο

Δεκάδες αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εξαπέλυσαν ξανά εντατικούς βομβαρδισμούς χθες Σάββατο στον νότιο Λίβανο, οχυρό της Χεζμπολά, την επομένη του βομβαρδισμού ο οποίος αποκεφάλισε επίλεκτη μονάδα του λιβανικού σιιτικού κινήματος, στοιχίζοντας συνολικά τη ζωή σε 45 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων αμάχων.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία εντείνει τη διεθνή ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, εξώθησε τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, τον Νατζίμπ Μικάτι, να ακυρώσει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετείχε στις εργασίες υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ, καλώντας να «τερματιστούν οι φρικτές σφαγές» που διαπράττονται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

AP Photo/Gil Nechushtan

Παράλληλα, επικαλούμενο την «απρόβλεπτη φύση του συνεχιζόμενου πολέμου», το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε χθες τους Αμερικανούς που βρίσκονται στον Λίβανο να φύγουν το ταχύτερο από τη χώρα, όσο ακόμα είναι «διαθέσιμη» η επιλογή να επιβιβαστούν σε εμπορικές πτήσεις.

Η Χεζμπολάχ (το «Κόμμα του Θεού»), ισχυρός πολιτικός και στρατιωτικός παράγοντας στον Λίβανο, άνοιξε μέτωπο με το γειτονικό Ισραήλ προς «υποστήριξη» της Χαμάς, συμμάχου της, την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Reuters

Ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, διανύει πλέον την 352η ημέρα του, και η πολιτική προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε πως χθες 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον ακόμη ενός σχολείου των Ηνωμένων Εθνών που είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας χιλιάδων εκτοπισμένων στον θύλακο.

Το Ισραήλ, που ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, πολλαπλασίασε τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματα και τις απειλές εναντίον της Χεζμπολάχ, οι ρουκέτες της οποίας εναντίον του βόρειου Ισραήλ -αν και οι περισσότερες ανακοινώνεται πως αναχαιτίζονται- ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του βορρά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Διατηρώντας τη στρατιωτική πίεση, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες βράδυ πως εξαπέλυσε «επίθεση ευρείας κλίμακας στον νότιο Λίβανο αφού εντόπισε προετοιμασίες για εκτοξεύσεις» ρουκετών εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. «Δεκάδες» μαχητικά ενεπλάκησαν και έπληξαν κάπου 180 στόχους, σύμφωνα με το επιτελείο.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε πως έπληξε «χιλιάδες εξέδρες εκτόξευσης» ρουκετών που ήταν «έτοιμες να χρησιμοποιηθούν».

Η σιιτική οργάνωση από την πλευρά της ανακοίνωσε πως εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο βόρειο Ισραήλ, «περίπου 90», σύμφωνα με την άλλη πλευρά, που έκανε λόγο για πυρκαγιές και ζημιές.

After this morning’s Hezbollah rocket attacks on northern Israel, the IDF says it has completed a new wave of strikes against the terror group.



The dozens of strikes carried out by fighter jets hit Hezbollah rocket launchers and buildings used by the terror group in several… pic.twitter.com/YO9flJBF8E — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 22, 2024

Hezbollah’s terrorism targets civilians.



Hundreds of thousands of Israeli civilians spent their night hiding in bomb shelters, while barrages of rockets were flying over their heads, some hitting their homes, and rocket alert sirens were constantly sounding throughout the night.… pic.twitter.com/2XzgAQQ7Fp — Israel Defense Forces (@IDF) September 22, 2024

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που ανακοινώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες πως χτυπήθηκαν από τη Χεζμπολάχ ήταν η αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ και στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση στην Χάιφα, ως αντίποινα για τις εκρήξεις σε βομβητές, walkie talkie και κινητά τηλέφωνα της ισλαμικής οργάνωσης.