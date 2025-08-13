New York Times: Η νότια Ευρώπη αντιμέτωπη με φονικές πυρκαγιές

Οι φωτιές συνεχίζουν να καίνε στον νότια Ευρώπη και τη Μεσόγειο, με τον διεθνή Τύπο να πολλαπλασιάζει τα ρεπορτάζ για την έκταση των καταστροφών. Στο άρθρο τους, οι New York Times αναφέρουν ότι χιλιάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που μαίνονται στην περιοχή εδώ και μέρες. Οι ισχυροί άνεμοι και η αποπνικτική ζέστη τροφοδοτούν φονικά μέτωπα στην Αλβανία, την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, την Ισπανία και την Τουρκία, όπου ο απολογισμός θυμάτων αυξάνεται συνεχώς.

Από την Παρασκευή (08.08.2025), οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες ξηραίνουν τη βλάστηση και μετατρέπουν μεγάλες εκτάσεις της νότιας Ευρώπης σε πραγματικές πυριτιδαποθήκες. Την Τετάρτη, οι αρχές αρκετών χωρών επιβεβαίωσαν τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ακόμη ανθρώπων, πέραν των δύο που είχαν χάσει τη ζωή τους τις προηγούμενες ημέρες. Δεκάδες άτομα, μεταξύ αυτών και αρκετοί πυροσβέστες, έχουν τραυματιστεί από την φωτιά.

Στην Ελλάδα, σχεδόν 5.000 πυροσβέστες, 62 εναέρια μέσα και αρκετά σκάφη του Λιμενικού έχουν κινητοποιηθεί. Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, προειδοποίησε ότι η μέρα θα είναι «πολύ δύσκολη», ειδικά στο τουριστικό νησί της Χίου, όπου φωτιά έχει χωριστεί σε δύο μέτωπα που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση παραμένει ανησυχητική και στην Πρέβεζα, στη δυτική ακτή, καθώς και στην Πάτρα, στο βόρειο τμήμα της Πελοποννήσου.

Στην Ισπανία, τουλάχιστον 14 ενεργές πυρκαγιές καταγράφηκαν την Τετάρτη. Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Ααγκέσεν, δήλωσε ότι περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Ένας 35χρονος εθελοντής έχασε τη ζωή του στην περιοχή Καστίλλη και Λεόν, όπου επτά ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και πάνω από 8.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν. Δεκαπέντε τραυματίες αναφέρθηκαν επίσης στη Γαλικία.

Η Τουρκία πλήττεται επίσης σφοδρά: 1.800 διασώστες και 19 εναέρια μέσα επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς στην παραλιακή πόλη Τσανάκκαλε. Ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν ανετράπη πυροσβεστικό όχημα. Στο Μαυροβούνιο, ένας λοχίας του στρατού έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά σε ανατροπή υδροφόρου οχήματος. Στην Αλβανία, οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν θάνατο που σχετίζεται με τις φωτιές.