Νιγηρία: Πάνω από 100 νεκροί σε ναυάγιο στον ποταμό Νίγηρα

Φόβους για περισσότερους από 100 νεκρούς σε ναυάγιο πλοιαρίου στον ποταμό Νίγηρα, εκφράζουν οι αρχές της Νιγηρίας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Νιγηρίας ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την Πέμπτη (03.10.2024) ότι τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο.

Το πλοιάριο βυθίστηκε την Τρίτη (01.10.2024) στον ποταμό Νίγηρα.

Σχεδόν 150 από τους περίπου 300 επιβαίνοντες διασώθηκαν, αλλά «δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» να βρεθούν άλλοι επιζώντες, υποστήριξε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Ιμπραχίμ Χουσεϊνί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλοιάριο επέβαιναν πολλές γυναίκες και παιδιά που μετέβαιναν στην κοινότητα Γκμπατζίμπο για τη μουσουλμανική πανήγυρη Μαουλίντ, με την οποία τιμάται η γέννηση του προφήτη Μωάμεθ.

Χθεσινός (σ.σ. 02.10.2024) απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς. «Σήμερα (σ.σ. 03.10.2024) εντοπίσαμε άλλα 20 πτώματα, ανεβάζοντας σε 36 τον αριθμό των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα νερά του ποταμού», είπε ο Χουσεϊνί. «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να βρεθούν άλλοι επιζώντες. Όλοι οι αγνοούμενοι είναι νεκροί», τόνισε με βεβαιότητα.

NO A SINGLE LIFE JACKET: Video of the boat that capsized in Niger State

The boat capsized due to overloading- The boat took off from Mundi Village conveying passengers to Gbajibo village in Mokwa local council of Niger State after local market day on Tuesday October 1, 2024.… pic.twitter.com/nRQNRnAjZY