Νιγηρία: Συντριβή στρατιωτικού αεροπλάνου – Όλοι νεκροί (video)

Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νιγηρίας συνετρίβη, ενώ προσέγγιζε τον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Αμπούτζα, εξαιτίας μηχανικής βλάβης, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αεροπλοΐας της χώρας.

Ο Χάντι Σιρίκα ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι ένα «στρατιωτικό αεροσκάφος King Air 350 μόλις συνετρίβη εκτός του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου της Αμπούτζα, αφότου ανέφερε βλάβη στον κινητήρα, ενώ πετούσε προς τη Μίνα».

A military aircraft King Air 350 has just crashed at the #AbujaAirport due to reported engine failure.

Looks fatal. While we await more information, pray for the persons on board. pic.twitter.com/1dPEHmXZ1y