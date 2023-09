Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε σκληρό μήνυμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας σήμερα στον ΟΗΕ, καθώς τόνισε οτι «η παρανομία που απορρέει από εισβολή, επίθεση και χρήση βίας δεν μπορεί να αναγνωριστεί».

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε μεν προς την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Κύπρος επιθυμεί τον διάλογο, αλλά απο την άλλη ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη βάση για διευθέτηση του Κυπριακού από αυτή που υπαγορεύουν τα ψηφίσματα του Συμβουλείου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε αρχικά τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να συνεργαστούν καθοδηγούμενοι από ένα όραμα ειρήνης και να οικοδομήσουν ένα λαμπρότερο μέλλον για τις χώρες τους, μέσω του διαλόγου και του σεβασμού της διεθνούς νομιμότητας.

Στην ομιλία του σήμερα στην 78η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κύπριος πρόεδρος τόνισε περαιτέρω πως «όπως έχει αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι καιρός ο ΟΗΕ να καταστεί κινητήρια δύναμη διαλόγου, διορίζοντας, ως πρώτο βήμα, έναν απεσταλμένο για το Κυπριακό, για να διερευνήσει και να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε πως δεσμεύεται να διαπραγματευτεί μια διευθέτηση «που θα διαφυλάσσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα συμφέροντα όλων των Κυπρίων συμπατριωτών μου, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, όλα σε ίση βάση».

«Μια συνολική διευθέτηση που θα τους επιτρέψει να ευημερήσουν σε συνθήκες συνύπαρξης και ειρήνης, χωρίς αναχρονιστικές εξαρτήσεις και σύστημα εγγυήσεων που δεν έχουν θέση σε μια ευρωπαϊκή χώρα», πρόσθεσε ο Κύπρος πρόεδρος.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι απαραίτητη η επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων βάσει του συμφωνηθέντος πλαισίου, διατηρώντας τα κεκτημένα του προηγούμενου γύρου διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

