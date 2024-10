Νησιά Σαμόα: Ναυάγησε ωκεανογραφικό της Νέας Ζηλανδίας, σώοι οι 75 επιβαίνοντες

Διασώθηκαν οι 75 επιβαίνοντες σε ωκεανογραφικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού της Νέας Ζηλανδίας το οποίο έπεσε σε ύφαλο ανοικτά των νήσων Σαμόα και βυθίστηκε.

«Το συμβάν σημειώθηκε το Σάββατο (05.10.2024) το βράδυ», εξήγησαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νέας Ζηλανδίας, διευκρινίζοντας ότι οι 75 επιβαίνοντες στο ωκεανογραφικό πλοίο «το εγκατέλειψαν με σωστικές λέμβους» ή περισυνελέγησαν από παραπλέοντα σκάφη.

Το εν λόγω πλοίο, το HMNZS Manawanui, έπεσε σε ύφαλο ανοικτά της Ουπόλου των νήσων Σαμόα, στον νότιο Ειρηνικό Ωκεανό.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ εικονίζουν καπνό να αναδίδεται από το πλοίο προτού βυθιστεί.

«Τα 75 μέλη του πληρώματος και επιβάτες του HMNZS Manawanui έφθασαν σώοι (…) στα Σαμόα», σημείωσε ο αντιναύαρχος Σέιν Άρντελ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

Τα ακριβή αίτια του ναυαγίου δεν είναι σαφή και διενεργείται έρευνα.

Σωστικά συνεργεία αναγκάστηκαν να δώσουν μάχη με ρεύματα κι ανέμους που έσπρωχναν τα σκάφη με τους διασωθέντες προς τους υφάλους, η φουσκοθαλασσιά «κατέστησε ιδιαίτερα κοπιώδη» την επιχείρηση διάσωσης, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του νεοζηλανδικού στρατού.

Αναπτύχθηκε αεροσκάφος P-8A Poseidon σε αναγνωριστικό και συντονιστικό ρόλο.

Το HMNZS Manawanui έκανε ωκεανογραφική έρευνα περίπου ένα ναυτικό μίλι από τις ακτές, σε δεσμενείς συνθήκες.

Ναυπηγημένο το 2003, το ωκεανογραφικό σκάφος άρχισε να υπηρετεί το 2019 στη Νέα Ζηλανδία, που το αγόρασε από τη Νορβηγία έναντι 103 εκατ. νεοζηλανδικών δολαρίων το 2018.

HMNZS Manawanui, a $100 million multi-purpose vessel of the Royal New Zealand Navy, recently ran aground off the coast of Samoa while conducting a reef survey. The ship caught fire and sank, but all 75 crew and passengers were rescued safely in lifeboats.

The village was aground,… pic.twitter.com/mv38USM8hu