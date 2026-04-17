Κόσμος

Νηστικοί στον πόλεμο οι Αμερικανοί πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή: Καταγγέλλουν λίγο και κακής ποιότητας φαγητό

Με τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή να συνεχίζονται και τα τρόφιμα να λιγοστεύουν, η κατάσταση για τους πεζοναύτες γίνεται όλο και δυσκολότερη
Αμερικανοί πεζοναύτες
Φωτογραφία αρχείου / U.S. Marine Corps / Handout via REUTERS

Πολύ δύσκολες γίνονται πλέον οι συνθήκες επιβίωσης για τους Αμερικανούς πεζοναύτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την USA Today, εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και των δυσκολιών στον ανεφοδιασμό, τα πληρώματα πεζοναυτών λαμβάνουν μικρότερες ποσότητες τροφίμων, γεγονός που τους επηρεάζει αρνητικά.

Ο Νταν Φ., πατέρας πεζοναύτη που υπηρετεί στο USS Tripoli, δήλωσε ότι ανησύχησε όταν είδε φωτογραφία του γεύματος του παιδιού του.

Όπως ανέφερε στην USA Today, «ο δίσκος μεσημεριανού ήταν κατά τα δύο τρίτα άδειος και περιείχε μία μικρή κουταλιά ψιλοκομμένου κρέατος και μία μόνο διπλωμένη τορτίγια».

Σε άλλη εικόνα που δημοσιοποιήθηκε από το USS Abraham Lincoln διακρίνονταν «μία μικρή χούφτα βρασμένα καρότα, ένα στεγνό μπιφτέκι και ένα γκρι κομμάτι επεξεργασμένου κρέατος».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
245
207
106
85
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo