Νηστικοί στον πόλεμο οι Αμερικανοί πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή: Καταγγέλλουν λίγο και κακής ποιότητας φαγητό

Πολύ δύσκολες γίνονται πλέον οι συνθήκες επιβίωσης για τους Αμερικανούς πεζοναύτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με την USA Today, εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και των δυσκολιών στον ανεφοδιασμό, τα πληρώματα πεζοναυτών λαμβάνουν μικρότερες ποσότητες τροφίμων, γεγονός που τους επηρεάζει αρνητικά.

Ο Νταν Φ., πατέρας πεζοναύτη που υπηρετεί στο USS Tripoli, δήλωσε ότι ανησύχησε όταν είδε φωτογραφία του γεύματος του παιδιού του.

Όπως ανέφερε στην USA Today, «ο δίσκος μεσημεριανού ήταν κατά τα δύο τρίτα άδειος και περιείχε μία μικρή κουταλιά ψιλοκομμένου κρέατος και μία μόνο διπλωμένη τορτίγια».

U.S. sailors on the USS Abraham Lincoln aircraf carrier are reporting poor-quality food and small portions during a long deployment near Iran.



Because of extended operations and strained supply lines, crews are relying on limited resupply at sea, leading to rationing and… pic.twitter.com/xri3TI9DbM — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Σε άλλη εικόνα που δημοσιοποιήθηκε από το USS Abraham Lincoln διακρίνονταν «μία μικρή χούφτα βρασμένα καρότα, ένα στεγνό μπιφτέκι και ένα γκρι κομμάτι επεξεργασμένου κρέατος».