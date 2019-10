Νόμπελ Ειρήνης 2019: Ποιος θα είναι φέτος ο νικητής;

Θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας; Θα είναι ο Ζόραν Ζάεφ; Τα ονόματά τους έχουν ακουστεί αλλά δεν παίζουν στα γραφεία στοιχημάτων. Η Νορβηγική ακαδημία στο Όσλο θα μας λύσει όλες τις απορίες λίγο αργότερα που θα κάνει την επίσημη ανακοίνωση.

Στα φαβορί και ο Πάπας Φραγκίσκος αλλά και η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, η οποία δοκιμάστηκε όσο κανένας άλλος πρωθυπουργός στη χώρα, καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στη σύγχρονη ιστορία της Νέας Ζηλανδίας.

Today we'll be announcing the recipient of this year's Nobel Peace Prize. There's only a few hours to go!#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/1fUtvjfiGH

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019