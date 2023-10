«Πιο αποφασιστική, πιο υπεύθυνη, πιο παθιασμένη και πιο αισιόδοξη», δηλώνει η Ναργκίς Μοχαμάντι, η Ιρανή ακτιβίστρια που φυλακίστηκε για τον αγώνα της κατά των καταπιεσμένων γυναικών στη χώρα, μετά τη βράβευσή της με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης.

Σε δήλωσή της στην εφημερίδα New York Times μετά τη βράβευσή της με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, η Ιρανή ακτιβίστρια υπέρ ανέφερε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της και ότι νιώθει ικανοποίηση από την παγκόσμια στήριξη και την αναγνώριση της εκστρατείας της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Ελπίζω επίσης αυτή η αναγνώριση να καταστήσει τους Ιρανούς που διαμαρτύρονται ζητώντας αλλαγή πιο ισχυρούς και πιο οργανωμένους. Η νίκη είναι κοντά», δήλωσε η Ναργκίς Μοχαμαντί στους New York Times, μετά τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης.

Narges Mohammadi, the most prominent human rights activist in Iran, was awarded the Nobel Peace Prize. Her 30 years of activism has come with a hefty price: her liberty, her health and separation from her husband, children and parents. https://t.co/d1nxLwJato

Ο σύζυγος της Ναργκίς Μοχαμαντί, ο Ταγί Ταχμανί, μίλησε σήμερα στο Reuters και είπε ότι η βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης θα ενισχύσει περαιτέρω τον αγώνα της και το κίνημα του οποίου ηγείται.

«Αυτό το βραβείο Νόμπελ θα ενισχύσει τον αγώνα της Ναργκίς για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά κυρίως, αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα βραβείο για το κίνημα ‘γυναίκα, ζωή, ελευθερία’», δήλωσε ο σύζυγός της Μοχαμαντί, ο Ταγί Ταχμανί, σε συνέντευξή του στο σπίτι του στο Παρίσι.

«Αυτό το βραβείο είναι για όλους τους ανθρώπους του Ιράν, για τους ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε ο ίδιος και συμπλήρωσε, επίσης, ότι «η Ναργκίς και άνθρωποι σαν εκείνη έχουν επιλέξει αυτού του είδους τη ζωή, και, εάν υποστηριχθούν, θα ενισχυθεί το κίνητρό τους να κυνηγήσουν τους στόχους τους».

Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, που αποφασίζει ποιος θα βραβευθεί, κάλεσε το Ιράν να αφήσει ελεύθερη την Μοχαμαντί, μια από τις κορυφαίες ακτιβίστριες της χώρας που μάχεται για τα δικαιώματα των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf