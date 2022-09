Μήνυμα καταδίκης του πολέμου στην Ουκρανία ή μήνυμα για την μάχη για την κλιματική αλλαγή φαίνεται ότι θα αποτελέσει η απονομή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Γκρέτα Τούνμπεργκ μάλιστα είναι από τα φαβορί για το σπουδαίο βραβείο.

Η εφημερίδα Kyiv Independent και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι αυτή τη στιγμή τα φαβορί για να τιμηθούν με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων.

«Θα μπορούσε να είναι ένα βραβείο για φορείς εντός της Ουκρανίας, διευρενητικές αποστολές, ανθρωπιστική βοήθεια», δήλωσε στο Reuters ο Χένρικ Ούρνταλ, επικεφαλής του Peace Research Institute Oslo.

«Θα μπορούσε επίσης να είναι ένα βραβείο προς αντιπολιτευόμενες προσωπικότητες σε γειτονικές χώρες», δήλωσε ο ίδιος, επικαλούμενος τη Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια από τη Λευκορωσία και τον Ρώσο Αλέξει Ναβάλνι, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φυλακή. «Και οι δύο είναι επικριτικοί σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι δύο έχουν υπάρξει ισχυροί υπέρμαχοι της δημοκρατίας και της μη βίας στις χώρες τους».

