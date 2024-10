Νόμπελ Ιατρικής: Στους Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ρούβκουν για την ανακάλυψη του microRNA

Οι Αμερικανοί επιστήμονες Βίκτορ Άμπρος και ο Γκάρι Ρούβκουν κέρδισαν το Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη του microRNA, μια θεμελιώδη αρχή που διέπει τον τρόπο ρύθμισης της γονιδιακής δραστηριότητας.

Η επιτροπή του Νόμπελ ανακοίνωσε ότι οι δύο επιστήμονες τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής γιατί η ανακάλυψή τους «αποδεικνύεται θεμελιωδώς σημαντική για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και λειτουργούν οι οργανισμοί».

Ο Βίκτορ Άμπρος (γεννημένος το 1953 στο Νιου Χάμσαϊρ ) είναι Αμερικανός αναπτυξιακός βιολόγος που ανακάλυψε το πρώτο γνωστό microRNA (miRNA). Είναι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης.

Ο Γκάρι Ρούβκουν (γεννημένος το 1952 στην Καλιφόρνια ) είναι Αμερικανός μοριακός βιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστώνη.

