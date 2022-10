Όπως το Νόμπελ Φυσικής έτσι και το Νόμπελ Χημείας, που δόθηκε σήμερα (05.10.2022), απονεμήθηκε σε τρεις επιστήμονες, δυο Αμερικανούς και έναν Δανό..

Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε ότι φέτος το Νόμπελ Χημείας απονέμεται στους Αμερικανούς επιστήμονες Κάρολιν Μπερτόσι και Μπάρι Σάρπλες και τον Δανό Μόρτεν Μέλνταλ “για την ανάπτυξη της χημείας κλικ και της βιοορθογωνικής χημείας”.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Chemistry to Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal and K. Barry Sharpless “for the development of click chemistry and bioorthogonal chemistry.” pic.twitter.com/5tu6aOedy4