«Nord»: Το σούπερ γιοτ των 500 εκατ. δολαρίων που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ – Συνδέεται με τον πλουσιότερο Ρώσο επιχειρηματία

To σούπερ γιοτ «Nord» αξίας 500 εκατ. δολαρίων, που συνδέεται με έναν από τους πλουσιότερους άνδρες της Ρωσίας και στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε μια από τις λίγες διελεύσεις από την αποκλεισμένη ναυτιλιακή οδό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, το γιοτ Nord – το οποίο συνδέεται με τον υπό κυρώσεις Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ – μήκους μήκους 142 μέτρων διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο (25.05.2026) το πρωί, τοπική ώρα, αφού αναχώρησε από το Ντουμπάι την Παρασκευή. Την Κυριακή, το γιοτ μετέδιδε τη θέση του στα ανοικτά των ακτών του Μουσκάτ, της πρωτεύουσας του Ομάν.

Το Nord είναι το δωδέκατο μεγαλύτερο σούπερ γιοτ στον κόσμο. Κατασκευάστηκε από τη γερμανικό Lurssen, μπορεί να φιλοξενήσει 36 επιβάτες και διαθέτει γυμναστήριο, πισίνα, κινηματογράφο, ασανσέρ, σαλόνι ομορφιάς και δύο ελικοδρόμια.

Ποιος είναι ο Αλεξέι Μορντάσοφ

Ο Μορντάσοφ δεν κατέχει επίσημα το γιοτ «Nord», αλλά θεωρείται de facto ο ιδιοκτήτης του. Τα αρχεία του σκάφους δείχνουν ότι το γιοτ κατείχε το 2022 μια εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο όνομα της συζύγου του.

Ο Μορντάσοφ εκτιμάται ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ρωσίας, σύμφωνα με τον δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, που υπολογίζει την περιουσία του στα 29,4 δισ. δολάρια, ενώ το Forbes, το οποίο αναφέρει ότι η οικογένειά του έχει περιουσία ύψους 37 δισ. δολαρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι Μορντάσοφ βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων και αμερικανικές αρχές προσπαθούν να καταλάβουν το Nord εδώ και χρόνια.

Δεν είναι σαφές πώς το πλοίο έλαβε άδεια να πλεύσει μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν επιτίθεται σε πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά από τα τέλη Φεβρουαρίου. Ο αμερικανικός στρατός μπλοκάρει επίσης το στενό, απωθώντας ιρανικά πλοία και οποιοδήποτε πλοίο αναχωρεί ή κατευθύνεται προς λιμάνια του Ιράν.

Η Ρωσία και το Ιράν είναι στενοί σύμμαχοι και οι δύο χώρες βρίσκονται σε στενές συνομιλίες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τη Δευτέρα (27.04.2026), o Πούτιν διαβεβαίωσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ότι η Ρωσία θα κάνει «το παν» για να βοηθήσει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ των δύο ανδρών.