Πούτιν σε Αραγτσί: Η Ρωσία θα κάνει το παν για τα συμφέροντα του Ιράν και για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Σε πολύ θετικό κλίμα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε σήμερα (27.04.2026) στην Αγία Πετρούπολη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, όπως μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Με φόντο την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας ταξίδεψε στη Ρωσία και συνομίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να στείλει «μήνυμα» στην Ουάσινγκτον ότι η Τεχεράνη έχει την ξεκάθαρη υποστήριξη της Μόσχας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών ότι η Ρωσία θα κάνει «το παν» για να βοηθήσει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία ελπίζει ότι ο ιρανικός λαός θα αντέξει τη «δύσκολη περίοδο» όπως την χαρακτήρισε και ότι η ειρήνη θα επικρατήσει και ότι η Μόσχα θα κάνει το παν για τα συμφέροντα του Ιράν και των άλλων χωρών στην περιοχή , μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

«Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι εξυπηρετεί τα συμφέροντά σας, τα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε η ειρήνη να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά του, ο Αμπάς Αραγτσί ευχαρίστησε τη Μόσχα για την υποστήριξή της προς την Τεχεράνη, επαίνεσε τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και σημείωσε ότι θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωερικών πρόσθεσε πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται τις ΗΠΑ: «Όλος ο κόσμος έχει αποδείξει ότι ο ιρανικός λαός, μέσω της αντίστασης και του θάρρους του, μπόρεσε να αντισταθεί στις αμερικανικές επιθέσεις και την αμερικανική επιθετικότητα και θα είναι σε θέση να αντέξει και να επιβιώσει σε αυτή την περίοδο».

Ακόμα, τόνισε: «Έχουμε αποδείξει σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το Ιράν διατηρεί καλούς συμμάχους και φίλους όπως η Ρωσία. Σας ευχαριστούμε για τη σταθερή και ακλόνητη θέση σας στην υποστήριξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Νωρίτερα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα πρέπει να έχει εξουσία επί των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με προτεινόμενο νόμο.

Ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας της ιρανικής Βουλής, η οποία εξετάζει τη νομοθεσία, τόνισε στην κρατική τηλεόραση ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα ελέγχουν τα Στενά, κυρίως για να αποτρέπουν τη διέλευση «εχθρικών πλοίων».

Το σχέδιο νόμου ορίζει επίσης ότι τα τέλη διέλευσης θα καταβάλλονται σε τοπικό νόμισμα, το ιρανικό ριάλ.