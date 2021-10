Μια είδηση σοκ από τη Νορβηγία, με διεθνή Μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες από επίθεση με τόξο και βέλη.

Την είδηση μεταφέρουν ΜΜΕ από τη Νορβηγία και ολόκληρο τον κόσμο όσο περνά η ώρα και αναφέρουν πως η επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Kongsberg το βράδυ της Τετάρτης, 13.10.2021.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί, ωστόσο οι αστυνομικές Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη στη δημοσιότητα καμία παραπάνω πληροφορία, όπως τα στοιχεία του ή το κίνητρό του.

Οι τελευταίες πληροφορίες -που δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως- κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς και δέκα τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές πως ο δράστης είχε πάνω του και μαχαίρι

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας προχώρησε σε συνέντευξη Τύπου στην οποία τόνισε πως έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ώστε να εξιχνιαστεί η υπόθεση, για την οποία έχει ενημερωθεί και το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας.

Ήδη νορβηγικά ΜΜΕ δημοσιεύουν μια φωτογραφία που φέρεται να δείχνει ένα από τα βέλη που χρησιμοποίησε ο δράστης, καρφωμένο σε έναν τοίχο.

Δείτε την εικόνα

Δείτε τις πρώτες εικόνες από τη Νορβηγία

