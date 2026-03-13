Νορβηγία: Δυσάρεστα νέα για την υγεία της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ – Θα κάνει κάνει μεταμόσχευση πνευμόνων

Η πριγκίπισσα δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επίσημη δημόσια εμφάνιση από τις 28 Ιανουαρίου 2026
Ukraine's First Lady Olena Zelenska, right, is welcomed by Norway's Crown Princess Mette-Marit during a visit to the Palace, in Oslo, Norway, Friday Oct. 24, 2025. (Fredrik Varfjell/NTB Scanpix via AP, Pool)
Η Μέτε-Μάριτ

Η χρόνια πνευμονοπάθεια της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, συζύγου του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, επιδεινώθηκε και θα χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση πνευμόνων.

Η 52χρονη πριγκίπισσα της Νορβηγίας ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2018 ότι είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, μια ανίατη νόσος που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δύσπνοια.

Σύμφωνα με το παλάτι, εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα έδειξαν σαφή επιδείνωση της υγείας της, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να ξεκινήσουν διαδικασία αξιολόγησης για το ενδεχόμενο μεταμόσχευσης πνευμόνων.

Η πριγκίπισσα δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επίσημη δημόσια εμφάνιση από τις 28 Ιανουαρίου 2026, ενώ το πρόγραμμά της παραμένει χωρίς προγραμματισμένες δραστηριότητες για τις επόμενες εβδομάδες.

Κόσμος
