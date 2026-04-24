Νορβηγία: «Φρένο» στη χρήση των social media σχεδιάζει σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Αρκετά ευρωπαϊκά έθνη επιδιώκουν να περιορίσουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά
Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch and Reddit / REUTERS

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα (24.04.2026) ότι θα προτείνει απαγόρευση της χρήσης των social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών και θα καταστήσει τις εταιρείες τεχνολογίας υπεύθυνες για τον έλεγχο της ηλικίας των νεαρών χρηστών.

«Καταθέτουμε αυτή τη νομοθεσία επειδή θέλουμε μια παιδική ηλικία στην οποία τα παιδιά να μπορούν να είναι παιδιά», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε για το σχέδιο της απαγόρευσης της χρήσης social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

«Το παιχνίδι, οι φιλίες και η καθημερινή ζωή δεν πρέπει να καταληφθούν από αλγορίθμους και οθόνες. Αυτό είναι ένα σημαντικό μέτρο για την προστασία της ψηφιακής ζωής των παιδιών», δήλωσε ο Στέρε.

Η κυβέρνηση δεν ανέφερε ποιες εφαρμογές θα στοχευθούν.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο ως το τέλος του 2026, πρόσθεσε η κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών.

Αρκετά ευρωπαϊκά έθνη επιδιώκουν να περιορίσουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, αφού η Αυστραλία ανέλαβε την πρωτοβουλία με την πρώτη παγκόσμια απαγόρευση των κάτω των 16 ετών τον περασμένο Δεκέμβριο.

