Πώς πήγε στην Αυστραλία το πρώτο δίμηνο χωρίς social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, τι να προσέξει η Ελλάδα

Δύο μήνες χωρίς social media για ανηλίκους συμπληρώνει η Αυστραλία και το πείραμα παρακολουθείται στενά διεθνώς. Το αυστηρό «μπλόκο» στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών έχει μετατραπεί σε διεθνές πείραμα, με ολοένα και περισσότερες χώρες – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – να ετοιμάζονται να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, δοκιμάζοντας τα όρια, τις αντιδράσεις και τις αντοχές μιας ολόκληρης γενιάς. Πώς θα αντέξουν τα παιδιά χωρίς TikTok, Instagram ή Snapchat;

Ένα διεθνές ντόμινο απαγορεύσεων και αυστηρών περιορισμών στα social media για ανηλίκους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη – και η Ελλάδα, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να μπει στον ίδιο χάρτη, ακολουθώντας την πρωτοπόρο Αυστραλία, που πρώτη έκοψε μαχαίρι τα social media στα παιδιά. Στο άκουσμα της είδησης, ακόμα και οι γονείς είναι μοιρασμένοι, όπως λένε στο newsit.gr

Μετά την Αυστραλία, τη Γαλλία που έχει ήδη θεσπίσει καθολικό «μπλόκο» για εφήβους κάτω των 15, αλλά και την Ισπανία, την Πορτογαλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που σκληραίνουν τη στάση τους, η Αθήνα βρίσκεται «πολύ κοντά» σε αντίστοιχη ανακοίνωση, σύμφωνα με το Reuters.

«Η Ελλάδα είναι “πολύ κοντά” στο να ανακοινώσει την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών», τόνισε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters την Τρίτη (03.02.2026). Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2025, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι η απαγόρευση των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών έχει τεθεί στο τραπέζι των κυβερνητικών επιλογών.

Λίγες ώρες πριν, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των social media σε άτομα κάτω των 16 ετών. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, υποσχέθηκε να προστατεύσει τα παιδιά από την «ψηφιακή άγρια δύση» και να καταστήσει τις τεχνολογικές εταιρείες υπεύθυνες για το μισαλλόδοξο και επιβλαβές περιεχόμενο.

Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν αυτό το τολμηρό, πρωτοποριακό στον κόσμο μέτρο θα αποδειχθεί αποτελεσματικό.