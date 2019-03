Νορβηγία: Παραλίγο νέος Τιτανικός! Το χρονικό του θρίλερ στα κύματα για το Viking Sky

Το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky έφθασε το απόγευμα της Κυριακής (24.3.2019) στο λιμάνι του Μόλντε στη δυτική Νορβηγία, έχοντας διαφύγει στο… τσακ την καταστροφή αφού οι μηχανές του υπέστησαν βλάβη στη διάρκεια καταιγίδας.

Το Viking Sky, που είχε αποπλεύσει με σχεδόν 1.400 επιβάτες και μέλη πληρώματος, έστειλε σήμα κινδύνου χθες, Σάββατο, καθώς έπλεε ακυβέρνητο μέσα σε θαλασσοταραχή στη Θάλασσα της Νορβηγίας και σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από την ξηρά.

Εξαρχής ήταν φανερό πως η κατάσταση ήταν σοβαρή. Ωστόσο οι πρώτες εικόνες που είδαν το «φως» της δημοσιότητας ήταν αποκαλυπτικές του μεγέθους του κινδύνου.

Πρώτα αναρτήθηκαν φωτογραφίες με το θηριώδες πλοίο να έχει πάρει τρομακτική κλίση ανάμεσα σε μεγάλα κύματα.

Αργότερα, αναρτήθηκαν και βίντεο συγκλονιστικά. Τραβηγμένα τόσο εκτός του πλοίου, όσο και μέσα από αυτό. Κι αυτά ήταν τα πλέον συγκλονιστικά. Δείχνουν ανθρώπους και αντικείμενα να πηγαίνουν… βόλτα, με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές.

A cruise ship with engine problems sent a mayday call off Norway's western coast, then began evacuating its 1,300 passengers and crew amid stormy seas and high winds in a high-risk helicopter rescue operation. https://t.co/gWgMPNU3VC pic.twitter.com/Gh3upknveD

#Update: OMG this video footage is just scary and insane! I can't imagine what was going through those peoples minds, at the #VikingSky Cruise ship in #Norway, Video Credit: @alexus309 Video footage was from 3 and a half hours ago. pic.twitter.com/qhK86tuKHR

— Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) March 23, 2019