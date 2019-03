Νορβηγία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο με 1.300 επιβάτες!

Η υπηρεσία θαλάσσιων διασώσεων στη Νορβηγία ανακοίνωσε πως το κρουαζιερόπλοιο Viking Sky πλέει ακυβέρνητο προς τη στεριά και εξέπεμψε σήμα κινδύνου.

Ελικόπτερα και σκάφη κατευθύνονται προς την περιοχή και στην ξηρά ετοιμάζονται εγκαταστάσεις για να υποδεχθούν τους επιβάτες, πρόσθεσε η υπηρεσία διασώσεων.

Ο άνεμος πνέει με ταχύτητα 38 κόμβων, δήλωσε η αστυνομία στη νορβηγική εφημερίδα VG.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, το συγκεκριμένο επιβατικό πλοίο μπορεί να φιλοξενήσει έως 930 επιβάτες.

Πλοιοκτήτης του Viking Sky είναι ο Νορβηγός δισεκατομμυριούχος Τόρσταϊν Χάγκεν.

Breaking News:

A cruise ship has suffered engine failure in windy conditions off the west coast of Norway and will evacuate its 1,300 passengers.

The Viking Sky was drifting towards land and had sent out a mayday signal.

The ship belongs to Viking Ocean Cruises. pic.twitter.com/DtFbvGeV9X

— Emil Nivantha Perera (@emilnivantha) March 23, 2019