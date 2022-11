Συγκλονίζει τη Νότια Αφρική και τον υπόλοιπο πλανήτη σήμερα (8.11.2022) η καταδίκη ενός άνδρα για περισσότερους από 90 βιασμούς, εκ των οποίων ορισμένοι αφορούσαν παιδιά, ενώ αυτός προσποιείτο τον ηλεκτρολόγο για να έρχεται κοντά τους.

Το δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, στο Παλμ Ριτζ κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, καταδίκασε τον 38χρονο Νκοσινάτι Πακάτι γιατί επί εννέα χρόνια, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 2012 και 2021, στόχευε μαθήτριες και επίσης ανάγκαζε παιδιά να τον παρακολουθούν να διαπράττει βιασμούς.

«Εξαπέλυε επιθέσεις στα θύματά του καθώς εκείνα πήγαιναν ή επέστρεφαν από το σχολείο ή την εργασία τους, το πρωί ή το βράδυ (…) Επιτίθετο σε κάποιες μεταξύ αυτών μέσα στα σπίτια τους», τόνισε η Λούμκα Μαχαντζάνα, εκπρόσωπος της εισαγγελίας (NPA) σε δελτίο Τύπου.

«Προσποιείτο τον ηλεκτρολόγο που ερχόταν για να φτιάξει έναν θερμοσίφωνα ή άλλες οικιακές συσκευές και τις βίαζε (…) Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν βίαζε πολλά άτομα ταυτόχρονα, ανάγκαζε το άλλο άτομο να παρακολουθεί», πρόσθεσε η ίδια.

Η πλειοψηφία των θυμάτων του ήταν μαθήτριες σχολείου, η μικρότερη ηλικίας 9 ετών και η μεγαλύτερη 44 ετών, σύμφωνα με την εισαγγελία, τις οποίες βίασε μέσα ή γύρω από το Εκουρχουλένι, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ, μεταξύ 2012 και 2021.

Ο Πακάτι συνελήφθη πέρσι τον Μάρτιο, αφού προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι ενός από τα θύματά του, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Η αστυνομία τον πυροβόλησε στο πόδι, το οποίο έκτοτε ακρωτηριάστηκε.

Σήμερα, φορώντας μια γκρι κουκούλα, ο κατάδικος, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ομολόγησε την ενοχή του σε 148 κατηγορίες, μπήκε στην αίθουσα κρατώντας ένα ζευγάρι πατερίτσες, με το κεφάλι του να κοιτάζει το πάτωμα καθώς ο δικαστής διάβαζε τη μακρά λίστα των εγκλημάτων του.

