Νότια Καρολίνα: 43 πίθηκοι το έσκασαν από εργαστήριο – «Κλείστε πόρτες και παράθυρα» προειδοποιεί η αστυνομία

Οι αρχές στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ προειδοποίησαν την Πέμπτη (07.11.2024) τους κατοίκους να κλειδώσουν τις πόρτες και τα παράθυρά τους. Ο λόγος είναι ότι περισσότεροι από 40 πίθηκοι διέφυγαν από ένα εργαστήριο ερευνών.

Οι δεκάδες πίθηκοι δραπέτευσαν από το εργαστήριο «Alpha Genesis» στην κομητεία Beaufort της Νότιας Καρολίνας, ενώ έχουν στηθεί παγίδες και χρησιμοποιούνται θερμικές κάμερες, σε μία προσπάθεια να εντοπιστούν τα ζώα, ανέφερε το αστυνομικό τμήμα.

Από τους 43 πιθήκους κανένας δεν έχει βρεθεί, μέχρι στιγμής.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι τα πρωτεύοντα θηλαστικά ήταν «πολύ νεαρά θηλυκά» και δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ για πειράματα, λόγω της ηλικίας τους.

«Συνιστάται στους κατοίκους να κρατούν ασφαλείς τις πόρτες και τα παράθυρα για να αποτρέψουν αυτά τα ζώα να εισέλθουν στα σπίτια», ανέφερε νωρίτερα η αστυνομία. «Αν εντοπίσετε κάποιο από τα ζώα που διέφυγαν, επικοινωνήστε αμέσως με το 911 και μην τα πλησιάσετε».

