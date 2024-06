Νότια Κορέα: 20 νεκροί μετά από φωτιά σε εργοστάσιο μπαταριών – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών στη Νότια Κορέα, με αποτέλεσμα δεκάδες να χάσουν τη ζωή τους, ενώ την ίδια ώρα οι εικόνες που έρχονται από το σημείο μεταφέρουν το μέγεθος της καταστροφής.

Περίπου 20 πτώματα βρέθηκαν ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο μπαταριών στη Νότια Κορέα, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (04:30 ώρα Ελλάδος) σε εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών λιθίου στην Χουασεόνγκ, νότια της πρωτεύουσας Σεούλ, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Νότιας Κορέας.

A massive fire broke out this morning at lithium battery manufacturing factory in Hwaseong, South Korea. Latest reports say at least 16 have died, although the death toll is likely to increase. Most of the victims are understood to be foreign nationals. pic.twitter.com/sxnfmmqy3H