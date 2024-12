Νότια Κορέα: Γιατί κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος – Ο ρόλος της αντιπολίτευσης, οι αντιδράσεις και ο στρατός στους δρόμους

Για πρώτη φορά μετά από 44 χρόνια, στρατιωτικός νόμος κηρύχθηκε σήμερα (03.12.2024) στη Νότια Κορέα, με τον Πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ να κάνει λόγο για «κομμουνιστικές απειλές» συνδέοντας την πολιτική δράση της αντιπολίτευσης με την Βόρεια Κορέα.

Τελευταία φορά που είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στη Νότια Κορέα ήταν τον Μαΐο του 1980 όταν μετά από απόπειρα πραξικοπήματος για την ανατροπή της χούντας, ξέσπασαν φοιτητικές διαδηλώσεις που δημιούργησαν μια λαϊκή εξέγερση για την αποκατάσταση της συνταγματικής δημοκρατίας.

Σήμερα, ο Πρόεδρος Γιουν Σουκ Γεόλ δήλωσε κατά την διάρκεια του τηλεοπτικού διαγγέλματος ότι ο στρατιωτικός νόμος κηρύχθηκε για να αποτρέψει τις «δυνάμεις που εναντιώνονται στο κράτος να στερήσουν την ελευθερία και την ευτυχία του λαού», ενώ δεσμεύτηκε ότι «θα εξαφανίσει τις συγκεκριμένες δυνάμεις για να ομαλοποιήσει την λειτουργία της χώρας».

Ο Γουν είπε ότι δεν είχε άλλη επιλογή παρά μόνο να προσφύγει σε αυτό το μέτρο προκειμένου να εγγυηθεί τη συνταγματική τάξη και ισχυρίστηκε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν θέσει σε ομηρία την κοινοβουλευτική διαδικασία με σκοπό να βυθίσουν τη χώρα σε κρίση.

Με τον όρο «αντικρατικές δυνάμεις» ο Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος αναφερόταν στο κοινοβούλιο, το οποίο ελέγχεται από την αντιπολίτευση, ενώ κατηγόρησε τους φιλελεύθερους πολιτικούς του αντιπάλους για το πολιτικό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό της χώρας.

Ο συντηρητικός Πρόεδρος Γιουν υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση έχει παραλύσει την δικαστική εξουσία στην χώρα, απειλεί ότι θα καθαιρέσει τον Υπουργό Εσωτερικών, τον επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ραδιοτηλεόρασης ακόμα και τον Υπουργό Άμυνας, ενώ θέλει να παραπέμψει σε δίκη κορυφαίους εισαγγελείς της χώρας.

Σημείο αναφοράς στην απόφαση για κήρυξη του στρατιωτικού νόμου φαίνεται να είναι η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να περικόψει 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια από τον προτεινόμενο εθνικό προϋπολογισμό του 2025, λέγοντας ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης χρησιμοποιεί τον εθνικό προϋπολογισμό για να παραλύσει την συντηρητική κυβέρνηση του Προέδρου Γιουν.

Μάλιστα, ο ίδιος χαρακτήρισε την νοτιοκορεάτικη Εθνοσυνέλευση ως «εστία εγκληματιών» καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα της Κορέας, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, κατέχει τις 170 από τις συνολικά 300 έδρες και άρα έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Νότιας Κορέας και τον Νόμο περί Στρατιωτικού Νόμου, ο στρατιωτικός νόμος έκτακτης ανάγκης μπορεί να κηρυχτεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, σε περιπτώσεις μεγάλης εθνικής έκτακτης ανάγκης που μοιάζουν με πόλεμο ή όταν διαταράσσεται σοβαρά η δημόσια τάξη, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται σημαντικά οι διοικητικές και δικαστικές λειτουργίες.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντέδρασαν με πανικό, επιδεινώνοντας την ανησυχία του κοινού. Οι κορεατικές μετοχές και το νόμισμα γουόν της Κορέας έχουν πέσει κατακόρυφα, ενώ η τιμή των κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin βυθίζεται.

«Να πάω στη δουλειά αύριο; Όλα έχουν κλείσει;» έγραψε ένας πολίτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας μια ανησυχία που χιλιάδες κόσμος μοιράζεται καθώς παλεύουν με την αβεβαιότητα για την καθημερινότητά τους.

Οι περισσότεροι πολίτες εκφράζουν δυσπιστία και σοκ, με σχόλια όπως: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζούσα για να δω κάτι τέτοιο να συμβαίνει στη Νότια Κορέα», αναφέρουν ΜΜΕ στη Νότια Κορέα.

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε-Μιουνγκ, απάντησε στην κήρυξη του στρατιωτικού νόμου, λέγοντας ότι είναι «αντισυνταγματική» και πρόσθεσε ότι το κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, αλλά φοβάται ότι ο στρατός θα προσπαθήσει να συλλάβει μέλη του κοινοβουλίου.

«Άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και στρατιώτες με όπλα και μαχαίρια θα κυβερνούν τη χώρα», είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Η οικονομία της Δημοκρατίας της Κορέας θα καταρρεύσει ανεπανόρθωτα. Συμπολίτες μου, σας παρακαλώ, ελάτε στην Εθνοσυνέλευση».

Ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να βρίσκονται σε κατάσταση υψηλού συναγερμού ενώ έχει συγκαλέσει σύσκεψη, με την παρουσία των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. Ήδη έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους στρατιώτες και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

