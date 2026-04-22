Νότια Κορέα: Μαχητικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα γιατί οι πιλότοι τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες

Μία αδιανόητη διαπίστωση έκαναν οι αρχές της Νότιας Κορέας, αφού διαπίστωσαν ότι δύο μαχητικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν την ώρα της πτήσης το 2021 επειδή οι πιλότοι τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο.

Σύμφωνα με το BBC, το περιστατικό συνέβη ενώ τα αεροσκάφη εκτελούσαν αποστολή πτήσης στην κεντρική πόλη Νταέγκου της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με την Επιτροπή Ελέγχου και Επιθεώρησης της Σεούλ. Οι πιλότοι επέζησαν χωρίς τραυματισμούς, αλλά η σύγκρουση προκάλεσε ζημιές στα αεροσκάφη, κοστίζοντας στο στρατό 880 εκατομμύρια γουόν (596.000 δολάρια, 440.500 λίρες) για επισκευές.

Ένας από τους πιλότους, ο οποίος έχει αποστρατευτεί έκτοτε, υποχρεώθηκε να πληρώσει πρόστιμο 88 εκατομμυρίων γουόν.

Το περιστατικό συνέβη επειδή ο πιλότος ήθελε να τραβήξει φωτογραφίες για να τιμήσει την τελευταία του πτήση με τη στρατιωτική του μονάδα.

Η λήψη φωτογραφιών από σημαντικές πτήσεις ήταν «μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική μεταξύ των πιλότων εκείνη την εποχή», ανέφερε η επιτροπή ελέγχου σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Σύμφωνα με την έκθεση, ο πιλότος είχε δηλώσει την πρόθεσή του να βγάλει βίντεο σε ενημέρωση πριν από την πτήση.

Καθώς επέστρεφαν στη βάση τους, ο πιλότος άρχισε να τραβά φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο. Ο πιλότος του πρώτου αεροσκάφους ζήτησε από έναν άλλο πιλότο στο αεροσκάφος του να τραβήξει βίντεο από το αεροσκάφος του συνοδού.

Ο πιλότος του συνοδευτικού αεροσκάφους ανέβασε τότε απότομα το αεροσκάφος του σε μεγαλύτερο ύψος και το γύρισε ανάποδα, ώστε να καταγραφεί καλύτερα από την κάμερα. Αυτή η ελιγμός έφερε τα δύο αεροσκάφη πολύ κοντά το ένα στο άλλο.

Για να αποφευχθεί η σύγκρουση, το πρώτο αεροσκάφος προσπάθησε να κατεβεί γρήγορα. Ωστόσο, τα δύο αεροσκάφη F-15K τελικά συγκρούστηκαν, προκαλώντας ζημιά στην αριστερή πτέρυγα του πρώτου αεροσκάφους και στον ουραίο σταθεροποιητή του αεροσκάφους που ακολουθούσε.

Η Πολεμική Αεροπορία της Νότιας Κορέας έθεσε σε διαθεσιμότητα τον πιλότο του αεροσκάφους που ακολουθούσε, ο οποίος έκτοτε αποχώρησε από το στρατό για να εργαστεί σε εμπορική αεροπορική εταιρεία.

Ο πιλότος αυτού του αεροσκάφους αναγνώρισε ότι ο αιφνίδιος ελιγμός του οδήγησε στη σύγκρουση, αλλά υποστήριξε ότι ο πιλότος του πρώτου αεροσκάφους είχε «συναινέσει» στον ελιγμό, καθώς γνώριζε ότι γινόταν βιντεοσκόπηση.

Η επιτροπή ελέγχου αποφάνθηκε τελικά ότι ο πιλότος του συνοδευτικού αεροσκάφους θα πρέπει να πληρώσει μόνο το ένα δέκατο του ποσού που ζητούσε η Πολεμική Αεροπορία.

Ανέφερε ότι η Πολεμική Αεροπορία θα πρέπει να αναλάβει μέρος της ευθύνης, καθώς δεν είχε ρυθμίσει κατάλληλα την προσωπική χρήση καμερών από τους πιλότους.

Η επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι ο πιλότος του συνοδευτικού αεροσκάφους είχε καλό ιστορικό πριν από το περιστατικό και ότι κατάφερε να αποτρέψει περαιτέρω ζημιές, καθοδηγώντας άμεσα το αεροσκάφος του σε ασφαλή επιστροφή στη βάση.