Νότια Κορέα: Πρωτοφανής χιονόπτωση χτυπά τη χώρα – Η τρίτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη Σεούλ

Στα λευκά έχει ντυθεί η Σεούλ, όπως και άλλες πόλεις της Νότιας Κορέας εξαιτίας της πρωτοφανούς για την εποχή χιονόπτωση που έχει καλύψει τα πάντα προκαλώντας πολλά προβλήματα.

Η ισχυρή χιονόπτωση που χτυπά και σήμερα (28.11.2024) τη Νότια Κορέα, έχει προκαλέσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων, ενώ δεκάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και έχει ανασταλεί η λειτουργία πορθμείων.

Αν και υπάρχουν ενδείξεις για βελτίωση των καιρικών συνθηκών, η χθεσινή χιονόπτωση ήταν η τρίτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην πρωτεύουσα Σεούλ από το 1907 που άρχισαν να τηρούνται αρχεία, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο δεδομένα από την πόλη.

Πάνω από 40 εκατοστά χιονιού είχαν καλύψει ως τις 08:00 τοπική ώρα τμήματα της Σεούλ, αν και οι υπεύθυνοι των μετεωρολογικών υπηρεσιών ήραν μετά τις 10:00 πμ σήμερα τον συναγερμό για ισχυρές χιονοπτώσεις που είχαν εκδώσει για την μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας. Ωστόσο σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ο συναγερμός παραμένει σε ισχύ σε άλλες περιοχές στο νότιο τμήμα της Νότιας Κορέας.

Το Yonhap μετέδωσε ότι τουλάχιστον πέντε θάνατοι που σχετίζονται με το ρεκόρ χιονόπτωσης καταγράφηκαν στην επαρχία Γκιεονγκί, η οποία γειτονεύει με τη Σεούλ, από χθες, Τετάρτη. Οι τέσσερις από αυτούς έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν κατασκευές λόγω του μεγάλου βάρους του χιονιού, και ένας σε τροχαίο με λεωφορείο που προκλήθηκε από την ολισθηρότητα του δρόμου λόγω του παγετού, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε παράλληλα ότι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ σε καραμπόλα 53 οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο στην πόλη Γουονγού στην επαρχία Γκάνγουον, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, συνολικά 156 πτήσεις ακυρώθηκαν, προβλήματα προοκλήθηκαν στη λειτουργία 104 πορθμείων και καταγράφηκαν 131 διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα, ενώ μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης καθυστερήσεις σε δρομολόγια των τρένων.

Το βασικό αεροδρόμιο της Σεούλ, το Ιντσεόν, ήταν αυτό που επλήγη περισσότερο, με τους επιβάτες να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις κατά μέσον όρο δύο ωρών, ενώ το 31% των πτήσεων καθυστέρησε και το 16% ακυρώθηκε σήμερα, δείχνει ο ιστότοπος παρακολούθησης των αεροπορικών πτήσεων Flightradar24.

