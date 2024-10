Νότια Κορέα: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Μπουσάν

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (24.10.2024) στη ναυτική βάση της Μπουσάν στη Νότια Κορέα, με τις εικόνες που δημοσιεύτηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να να δείχνουν τις φλόγες που τυλίγουν μέρος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε λίγο μετά τις 6:35 μ.μ (τοπική ώρα) και γρήγορα εξαπλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της ναυτικής βάσης της Μπουσάν, την οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στη Νότια Κορέα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες, ενώ η αρμόδια υπηρεσίας ασφαλείας των αμερικανικών δυνάμεων στη βάση δήλωσε ότι περισσότεροι από 160 πυροσβέστες και 51 πυροσβεστικά μέσα έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

🇰🇷#BREAKING: A massive fire has erupted at a U.S. Forces Korea (USFK) storage facility in Busan, South Korea’s southeastern port city. Authorities are responding to the situation. #Busan #USFK #BreakingNews pic.twitter.com/U63pPfygC7