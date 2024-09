Ντάουνινγκ Στριτ: Ο Λάρι ο γάτος απέκτησε ανταγωνιστή

Αφού υποδέχθηκε στις αρχές Ιουλίου τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, θα πρέπει να τα βρει και με άλλον ένα νέο συγκάτοικο: ένα σιβηριανό γατάκι που υιοθετήθηκε από τα παιδιά του επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο Λάρι, ο οποίος έχει ήδη γνωρίσει έξι πρωθυπουργούς, εγκαταστάθηκε στην Ντάουνινγκ Στριτ στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με μια αποστολή: να απαλλάξει το χώρο από τα τρωκτικά.

Έκτοτε όμως, ο 17χρονος «αρχιποντικοκυνηγός» έχει γίνει αληθινή ατραξιόν και ένας από τους διασημότερους γάτους στον κόσμο. Ο λογαριασμός του @Number10cat (όχι επίσημος) στο X έχει 900.000 ακολούθους.

Ο Λάρι, ο οποίος φημίζεται πως δεν έχει πολλή υπομονή με αυτούς που τολμούν να περιπλανηθούν στα εδάφη του, έχει ήδη απευθύνει μέσω του X μια προειδοποίηση στον νεοαφιχθέντα: «Το γατάκι θα ΔΙΝΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ στον Λάρι».

The formal name of the breed is Siberian Forest Cat, but it is typically referred to as the Siberian or Siberian cat. They were sometimes called Moscow Semi-Longhair and Russian Longhair. pic.twitter.com/AOCwQNLwfH