Ντέιβιντ Μπέκαμ: Του πήραν το δίπλωμα επειδή μιλούσε στο κινητό! video

Στον Ντέιβιντ Μπέκαμ στερείται η δυνατότητα να οδηγεί για τους επόμενους 6 μήνες (!) επειδή πιάστηκε να μιλά στο κινητό του τηλέφωνο ενώ οδηγούσε.

Ο 43χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, εντοπίστηκε με κινητό στο χέρι ενώ οδηγούσε, στην οδό Great Portland, τον περασμένο Νοέμβριο, με την πανάκριβη Bentley.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δήλωσε ένοχος και του επιβλήθηκαν 6 πόντοι στο δίπλωμά του, ενώ είχε ακόμη 6 για παραβάσεις ταχύτητας. Σήμερα, ο σταρ των γηπέδων έδωσε το παρών στο δικαστήριο, δήλωσε το όνομά του, την ημερομηνία γέννησης και την οδό που διαμένει και… άκουσε τα μαντάτα!

«Αντί να κοιτά ευθεία, δίνοντας σημασία στον δρόμο, κοιτούσε στα πόδια του, όπου είχε το κινητό», τονίστηκε στο δικαστήριο, με τα αποδεικτικά φωτογραφικά στοιχεία να μην αφήνουν περιθώρια για παρερμηνείες…

