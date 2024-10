Ντέμης Χασάμπης: Ποιος είναι ο 48χρονος Κύπριος που τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας

Με το ανώτατο βραβείο στη Χημεία τιμήθηκε ο Kύπριος Ντέμης Χασάμπης, ο οποίος θα μοιραστεί το Νόμπελ Χημείας μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέικερ και τον Τζον Μ. Τζάμπερ για την έρευνά του στη δομή της πρωτεΐνης.

Ο Ντέμης (Δημοσθένης) Χασάμπης, κάτοχος πλέον του Νόμπελ Χημείας, γεννήθηκε το 1976 από Κύπριο πατέρα και κινέζα μητέρα. Διακρίθηκε από μικρή ηλικία τόσο στις επιστήμες όσο και σε παιχνίδια, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός για τη δημιουργία της εταιρείας Deepmind, που αργότερα πουλήθηκε έναντι αδράς αμοιβής στη Google.

Πλέον, ο Χασάμπης εργάζεται για τη Google, ενώ κατάφερε να κερδίσει το Νόμπελ, καθώς χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να λύσει ένα μυστήριο 50 ετών γύρω από τη δομή της πρωτεΐνης.

Σύμφωνα με τη Wikipedia, είναι βρετανός ερευνητής, νευροεπιστήμονας, σχεδιαστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, επιχειρηματίας, και κορυφαίος παίκτης του σκάκι και του επιτραπέζιου παιχνιδιού γκο.

This year’s chemistry laureates Demis Hassabis and John Jumper have developed an AI model, AlphaFold2, to solve a 50-year-old problem: predicting proteins’ complex structures.



