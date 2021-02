Ντενβερ: «Έβρεξε» συντρίμμια αεροπλάνου (pics)

Βροχή συντριμμιών έπεσε χθες Σάββατο σε προάστιο του Ντένβερ, από τον δεξιό κινητήρα επιβατικού αεροσκάφους της εταιρείας United Airlines, που αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή όταν αντιμετώπισε μηχανική βλάβη.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως από την αστυνομία του Μπρούμφιλντ (@BroomfieldPD), είναι ορατό τμήμα του περιβλήματος του κινητήρα, κυκλικού σχήματος, με διάμετρο μεγαλύτερη από μια πόρτα εισόδου, που έχει φυτευτεί στην αυλή σπιτιού του προαστίου αυτού του Ντένβερ, στην πολιτεία Κολοράντο (κεντρικές ΗΠΑ).

Additional debris scattered across turf field at Commons Park. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/tmos5HBVwV