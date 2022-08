Πυροβολισμοί έπεσαν στο Ντιτρόιτ την Κυριακή, με τρεις ανθρώπους να πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες και την αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για να συλλάβει το δράστη.

Ο Τζέιμς Γουάιτ, ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντιτρόιτ, διευκρίνισε μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης ότι τα τρία θύματα δυο γυναίκες κι ένας άνδρας σκοτώθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες του δυτικού τμήματος του Ντιτρόιτ τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αφού αντιλήφθηκε ύποπτο να κοιτάζει στο εσωτερικό αυτοκίνητων, το τέταρτο θύμα, άνδρας, του ζήτησε να απομακρυνθεί προτού δεχθεί με τη σειρά του πυρά, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου —πρόκειται για νεαρό αφροαμερικανό που φοράει μαύρα και κουκούλα— και οι αρχές παρότρυναν όποιον τον αναγνωρίζει να επικοινωνήσει με την αστυνομία το συντομότερο.

Detroit police are searching for a suspect who appears to be shooting people randomly on the city’s west side



Four have been shot at random, at least two fatally. Police warning residents to stay inside https://t.co/GWISngTJuV pic.twitter.com/OOlzo2o66b