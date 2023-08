«Next-level» έγραψε ο ιδιοκτήτης του Χ (πρώην Twitter), Έλον Μασκ, για την εμφατική επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα, όπου ανέβασε την ιστορική φωτογραφία της σύλληψής του στην κομητεία Φούλτον της Ατλάντα για την υπόθεση περί ανάμειξής του και προσπάθειας ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδόθηκε στις Αρχές και έμεινε στη φυλακή για 20 λεπτά, καθώς πλήρωσε το ποσό της εγγύησης για να αποφυλακιστεί υπό όρους. Η φωτογραφία του από τη σύλληψη κάνει τον γύρο του κόσμου και προκαλεί αντιδράσεις, με τον Έλον Μασκ να… πανηγυρίζει για την επιστροφή του πρώην προέδρου στο Twitter.

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ξαναγίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και αξιώνει εκ νέου το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Ήδη προηγείται στις δημοσκοπήσεις μεταξύ των εσωκομματικών αντιπάλων του, γι’ αυτό και στην ανάρτησή του στο Twitter έγραψε «μην παραδοθείτε ποτέ!».

Αυτή είναι η πρώτη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter μετά τον Ιανουάριο του 2021, λίγα 24ωρα μετά την επίθεση και εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο. Ο μεγιστάνας αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών για αδικήματα σε διαφορετικές Πολιτείες των ΗΠΑ, όμως συνεχίζει απτόητος την πολιτική του εκστρατεία.

Από τη μεριά του, ο Έλον Μασκ ήταν αυτός που επανέφερε τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter μετά τον αποκλεισμό του για τα tweets πριν και μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «το πήγε σε άλλο επίπεδο».

Έτσι φαίνεται, γιατί το Twitter έχει «πλημμυρίσει» με σχόλια χρηστών για την ιστορική φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, το λεγόμενο mugshot που ήδη έγινε μπλουζάκι και εκτιμάται – με μια δόση υπερβολής – ότι «θα γίνει πιο γνωστό και από τη Μόνα Λίζα».

Best part of Trumps mugshot is he’s giving “The Kubrick Stare” pic.twitter.com/eBkyQ4Z3YK — Hail, Caesar! (@culturaldrop) August 25, 2023

Donald Trump is about to drop the hardest album ever witnessed.#TrumpMugShot pic.twitter.com/E4feBKvhuH — Idrees Eyez (@idrees_eyez) August 25, 2023

Trumps's official White House portrait unveiled. It will be hung in the White House's bunker, where no other president has ever "visited."#TrumpMugShot pic.twitter.com/ECSMY2N35C — 𝕋𝕙𝕚𝕤𝔾𝕦𝕪 🌐 (@ShitzN_Giggles) August 25, 2023

Noah Karim Mikhail is 6’3”, 215 lbs.



Same height/weight Trump just self-reported to the Fulton Jail. pic.twitter.com/cKeWprmkrN — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 24, 2023

This mugshot just won Trump the 2024 Presidency!!!



Real. American. Hero.



🇺🇸 pic.twitter.com/fk02KW6g4q — TONY™️ (@TONYxTWO) August 25, 2023