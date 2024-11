Ντόναλντ Τραμπ: Αν εκλεγώ θα επιβάλω δασμούς σε Μεξικό και Κίνα για να σταματήσει η διακίνηση φαιντανύλης

Σαφές μήνυμα πως στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών τον αναδείξουν νικητή θα προχωρήσει την επιβολή τιμωρητικών δασμών σε προϊόντα που εισάγονται από το Μεξικό και την Κίνα, αν δεν λάβουν μέτρα για να σταματήσει η διακίνηση φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ έστειλε ο υποψήφιος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα μονομαχήσει σήμερα, Τρίτη (05.11.24) με την Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις σε μία εκλογική διαδικασία, που όπως όλα δείχνουν θα έχει χαρακτηριστικά θρίλερ.

Σε ομιλία του στην Πίτσμπεργκ, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες, Δευτέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις αμερικανικές εκλογές, πως θα αναλάβει αμέσως δράση για να παταχθεί η διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα του μέσω της μεξικανικής επικράτειας και θα χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης τους δασμούς.

«Θα σταματήσουμε αμέσως τα ναρκωτικά που μας κατακλύζουν περνώντας τα σύνορά μας», εξήγγειλε.

Είπε πως θα προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών 25% σε μεξικανικά προϊόντα και θα κάνει «το ίδιο πράγμα στην Κίνα» για να σταματήσει τη διακίνηση φαιντανύλης.

«Κάθε αναθεματισμένο πράγμα που πουλάνε στις ΗΠΑ θα έχει (επιπλέον δασμό) 25% μέχρι να σταματήσουν την είσοδο ναρκωτικών. Και να σας πω κάτι, τα ναρκωτικά θα σταματήσουν τόσο γρήγορα που θα κάνει σβούρα το κεφάλι σας», πρόσθεσε.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



Donald Trump announces a plan to stop the influx of drugs coming in from Mexico and China! LFG #MAGA #Trump2024 pic.twitter.com/ByckLOaPAl