Ντόναλντ Τραμπ: Απίθανο να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν χωρίς συμφωνία

Παράλληλα υπογράμμισε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε μια κακή συμφωνία με το Ιράν υπό πίεση
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump / REUTERS / Φωτογραφία Evan Vucci

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως η κατάπαυση πυρός με το Ιράν λήγει το βράδυ της Τετάρτης (22/04/2026) και εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο παράτασής της, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως είναι «εξαιρετικά απίθανο» να εγκρίνει νέα παράταση, υπογραμμίζοντας ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε μια κακή συμφωνία με το Ιράν υπό πίεση.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν πρόκειται να βιαστώ να συνάψω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου».

Η εκεχειρία είχε αρχικά οριστεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες και τέθηκε σε ισχύ το βράδυ της 7ης Απριλίου.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο άμεσης επανέναρξης των εχθροπραξιών σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο, λέγοντας: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία, σίγουρα θα το περίμενα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε εμφανιστεί ασταθής στις τοποθετήσεις του σχετικά με το θέμα, καθώς σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου είχε δώσει διαφορετικές απαντήσεις όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα αν σκοπεύει να παρατείνει την εκεχειρία.

Κόσμος
