Ντόναλντ Τραμπ: Δεν θα άρουμε το ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να υπάρξει συμφωνία – Επίθεση σε ΜΜΕ και Δημοκρατικούς

Καταιγισμός μηνυμάτων από τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν θα άρει το ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν χωρίς συμφωνία, ενώ επιτέθηκε σε αμερικανικά ΜΜΕ και τους Δημοκρατικούς

«Δεν θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι να υπάρξει συμφωνία», διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τρίτο μήνυμα στο Truth Social μέσα σε λίγα λεπτά, στο μεταξύ άλλων επιτίθεται σε «New York Times», «Wall Street Journal» και «Washington Post» και τους κατηγορεί για fake news.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κερδίζω έναν πόλεμο, και με μεγάλη διαφορά, τα πράγματα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας έχει αποδώσει εκπληκτικά και, αν διαβάζετε τις ψευδείς ειδήσεις, όπως οι αποτυχημένοι “New York Times”, η απολύτως φρικτή και αηδιαστική “Wall Street Journal” ή την πλέον σχεδόν ανενεργή, ευτυχώς, “Washington Post”, θα πιστεύατε πραγματικά ότι χάνουμε τον πόλεμο.

Ο εχθρός είναι μπερδεμένος, επειδή λαμβάνει αυτές τις ίδιες “αναφορές” από τα ΜΜΕ, και όμως συνειδητοποιεί ότι το Ναυτικό και ο στόλος του έχει εξαλειφθεί εντελώς, η Πολεμική Αεροπορία του έχει καταφύγει σε πιο σκοτεινά αεροδρόμια, δεν διαθέτει εξοπλισμό κατά πυραύλων ή κατά αεροσκαφών.

Οι πρώην ηγέτες του έχουν σχεδόν εξαφανιστεί (αυτό, εκτός από όλα τα άλλα, αποτελεί Αλλαγή Καθεστώτος!), και ίσως, το πιο σημαντικό από όλα, ο αποκλεισμός, τον οποίο δεν θα άρουμε μέχρι να υπάρξει «συμφωνία», καταστρέφει εντελώς το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, ένα αριθμό μη βιώσιμο, ακόμη και βραχυπρόθεσμα.

Τα αντι-αμερικανικά ΜΜΕ των ψευδών ειδήσεων υποστηρίζουν το Ιράν να κερδίσει, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, επειδή εγώ είμαι υπεύθυνος! Ακριβώς όπως αυτοί οι αντιπατριωτικοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν κάθε γραμμάριο της περιορισμένης δύναμής τους για να με πολεμήσουν στις εκλογές, συνεχίζουν να το κάνουν με το Ιράν. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο — ήδη είναι! ».

«Καμία πίεση για συμφωνία, όλα θα γίνουν σχετικά γρήγορα»

Σε άλλη ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς, λέγοντας ότι δεν είναι υπό πίεση για μία συμφωνία με το Ιράν.

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν την εξαιρετικά ισχυρή θέση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε 4 χρόνια, 3 μήνες και 14 ημέρες, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 6 χρόνια και 1 ημέρα, ο Πόλεμος της Κορέας 3 χρόνια, 1 μήνα και 2 ημέρες, ο Πόλεμος του Βιετνάμ 19 χρόνια, 5 μήνες και 29 ημέρες, και ο πόλεμος στο Ιράκ 8 χρόνια, 8 μήνες και 28 ημέρες, τους αρέσει να λένε ότι υποσχέθηκα 6 εβδομάδες για να νικήσω το Ιράν, και στην πραγματικότητα, από στρατιωτική άποψη, ήταν πολύ πιο γρήγορο από αυτό, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσω να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάψουν μια συμφωνία που δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι. Διάβασα τις ψευδείς ειδήσεις που λένε ότι είμαι υπό «πίεση» να συνάψω μια συμφωνία.

Αυτό δεν είναι αλήθεια! Δεν δέχομαι καμία πίεση, αν και όλα θα συμβούν σχετικά γρήγορα! Ο χρόνος δεν είναι εχθρός μου, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι επιτέλους, μετά από 47 χρόνια, θα τακτοποιήσουμε τα χάλιαπου άφησαν να συμβεί άλλοι Πρόεδροι επειδή δεν είχαν το θάρρος ή την προνοητικότητα να κάνουν ό,τι έπρεπε να γίνει σε σχέση με το Ιράν», ανέφερε αρχικά.

«Είμαστε σε αυτό, και θα γίνει σωστά, και δεν θα αφήσουμε τους αδύναμους και αξιολύπητους Δημοκρατικούς, προδότες, που για χρόνια μιλούσαν για τους κινδύνους του Ιράν και ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά τώρα, αφού είμαι εγώ αυτός που το κάνει, υποτιμούν τα επιτεύγματα του Στρατού μας και της Κυβέρνησης Τραμπ. Αυτό εκτελείται άψογα, σε κλίμακα παρόμοια με τη Βενεζουέλα, απλώς είναι μια μεγαλύτερη, πιο περίπλοκη επιχείρηση.

Το αποτέλεσμα θα είναι τα ίδια. Κατά την πρώτη θητεία μου, δημιούργησα τον μεγαλύτερο στρατό που έχει δει ποτέ η χώρα μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης της Διαστημικής Δύναμης. Κατά τη δεύτερη θητεία μου, χρησιμοποιώ σωστά και συνετά τον στρατό μας για να λύσω προβλήματα που μας άφησαν άλλοι με πολύ λιγότερη κατανόηση ή ικανότητα. Κάνετε την Αμερική μεγάλη ξανά», προσέθεσε.

«Η συμφωνία που συνάπτουμε με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από το ΚΟΣΔ»

Σε αρχική ανάρτηση στο Truth Social ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συμφωνία που επιθυμεί να συνάψει η κυβέρνησή του με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από τη συμφωνία για το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ) που είχε επιτευχθεί επί της κυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα και η οποία αποσκοπούσε στο να διασφαλίσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα έχει αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα.

«Η συμφωνία που συνάπτουμε με το Ιράν θα είναι πολύ καλύτερη από το ΚΟΣΔ, γνωστό και ως “Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν”, που συντάχθηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τον “Νυσταγμένο Τζο” Μπάιντεν, μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχουν γίνει ποτέ σε σχέση με την ασφάλεια της χώρας μας.

Ήταν ένας σίγουρος δρόμος προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου, κάτι που δεν θα συμβεί, και δεν μπορεί να συμβεί, με τη συμφωνία που ετοιμάζουμε. Στην πραγματικότητα έδωσαν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε “πράσινα” μετρητά, τα οποία φορτώθηκαν σε ένα Boeing 757 και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Ιράν για να τα ξοδέψει η ιρανική ηγεσία όπως θεωρούσε κατάλληλα.

Άδειασε όλα τα μετρητά από τράπεζες στην Ουάσιγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ. Αυτοί οι τραπεζίτες είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Επιπλέον, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν στο Ιράν.

Αν δεν είχα καταγγείλει εκείνη τη “συμφωνία”, θα είχαν χρησιμοποιηθεί πυρηνικά όπλα εναντίον του Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων μας αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Οι ψευδείς ειδήσεις, όπως ο ασήμαντος “δημοσιογράφος” της Washington Post, Ντέιβιντ Ιγκνάτιους, λατρεύουν να μιλάνε για το ΚΟΣΔ, γνωρίζοντας ότι ήταν επικίνδυνος και μια πλήρης ντροπή για τη χώρα μας. Αν μια συμφωνία επιτευχθεί υπό τον “ΤΡΑΜΠ”, θα εγγυηθεί ειρήνη, ασφάλεια και προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και παντού αλλού.

Θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρος ο κόσμος θα είναι περήφανος, αντί για τα χρόνια ντροπής και ταπείνωσης που αναγκαστήκαμε να υποφέρουμε λόγω της ανίκανης και δειλής ηγεσίας!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social.