Ντόναλντ Τραμπ: Δεν βιάζομαι για συμφωνία με το Ιράν, αυτοί βρίσκονται σε πίεση

«Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου, αλλά το Ιράν δεν έχει, ο χρόνος τρέχει», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jonathan Ernst/File Photo

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, τονίζοντας πως έχει «όλο τον χρόνο του κόσμου», σε αντίθεση με την Τεχεράνη που, όπως λέει, βρίσκεται υπό πίεση.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ακόμη μια φορά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως τους The New York Times και CNN, ότι τον παρουσιάζουν λανθασμένα ως ανυπόμονο για συμφωνία με το Ιράν.

Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, μια συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ, των συμμάχων τους και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται σε δυσμενή θέση, κάνοντας λόγο για αποδυναμωμένες ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτικές απώλειες, ενώ τόνισε πως «ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα προχωρήσει μόνο όταν κριθεί επωφελής για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Η ανάρτηση αναφέρει τα εξής: «Για εκείνους, που είναι πλέον λιγότεροι από ποτέ, που διαβάζουν τους αποτυχημένους New York Times ή παρακολουθούν το Fake News CNN, και πιστεύουν ότι «ανυπομονώ» να τερματίσω τον πόλεμο (αν μπορεί κανείς να τον ονομάσει έτσι!) με το Ιράν, σας ενημερώνω ότι είμαι ίσως το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση.

Έχω όλο τον χρόνο του κόσμου, αλλά το Ιράν δεν έχει, ο χρόνος τρέχει! Ο λόγος για τον οποίο ορισμένα ΜΜΕ έχουν τόσο χαμηλά νούμερα συνδρομητών και τηλεθεατών είναι επειδή δεν έχουν πλέον αξιοπιστία.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, η Πολεμική Αεροπορία του έχει καταστραφεί, τα αντιαεροπορικά και ραντάρ όπλα του έχουν εξαφανιστεί, οι ηγέτες του δεν είναι πλέον μαζί μας, ο αποκλεισμός είναι αδιαπέραστος και ισχυρός και, από εκεί και πέρα, τα πράγματα μόνο χειροτερεύουν — ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους!

Μια συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο όταν είναι κατάλληλη και ωφέλιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους συμμάχους μας και, στην πραγματικότητα, τον υπόλοιπο κόσμο»

