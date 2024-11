Ντόναλντ Τραμπ: «Είμαι αισιόδοξος και πολύ σίγουρος για τη νίκη στις εκλογές – Έχουμε σημαντικό προβάδισμα»

Ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ψήφισε σήμερα (05.11.2024) λίγο μετά τις 06:30 μ.μ (ώρα Ελλάδας) σε εκλογικό κέντρο του Παλμ Μπιτς στην πολιτεία Φλόριντα, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

O τέως Πρόεδρος των ΗΠΑ με το χαρακτηριστικό καπέλο «Make America Great Again», έφτασε στο εκλογικό κέντρο, γύρω από το οποίο είχαν αναπτυχθεί προηγουμένως δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και δήλωσε αρχικά ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των συμβούλων του «αισθάνεται πολύ σίγουρος και αισιόδοξος για τις πιθανότητες που έχει για να κερδίσει τις εκλογές και νιώθει ότι έχει «σημαντικό προβάδισμα».

REUTERS/Brian Snyder

Trump: You know that paper is more sophisticated now than computers. pic.twitter.com/zxjWbKzFnS

Όσο για την περίπτωση που επικρατήσει η Κάμαλα Χάρις, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν έτοιμος να αναγνωρίσει την ήττα του «εάν οι εκλογές είναι δίκαιες», αφήνοντας υπονοούμενα για το ενδεχόμενο εκλογικής νοθείας.

«Εάν χάσω τις εκλογές, εάν οι εκλογές είναι δίκαιες, θα είμαι ο πρώτος που θα το αναγνωρίσει (σ.σ. το αποτέλεσμα). Μέχρι στιγμής, νομίζω ότι είναι δίκαιες», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος.

Trump responds to a reporter asking how he voted on the abortion rights amendment: Just stop taking about that pic.twitter.com/sUfFTRkUMO