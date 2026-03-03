Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ για Κιρ Στάρμερ: «Είναι λυπηρό, θα έπρεπε να έχει βοηθήσει»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εμπλακεί η Βρετανία σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Photo
Photo / Reuters

Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την στάση του Κιρ Στάρμερ και της Βρετανίας μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν πυροδοτώντας μιας αλυσιδωτή αντίδραση βομβαρδισμών και συγκρούσεων σε όλη σχεδόν τη Μέση Ανατολή. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «λυπηρό να βλέπεις» ότι οι σχέσεις με τη Βρετανία «δεν είναι όπως ήταν» μετά την καθυστέρηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να εκφράσει τη στήριξή του προς τα πλήγματα κατά του Ιράν.

«Είναι πολύ λυπηρό να βλέπεις ότι οι σχέσεις προφανώς δεν είναι όπως ήταν», δήλωσε σήμερα ο Τραμπ στην εφημερίδα Sun.

Δείτε εδώ live όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν να εμπλακεί η Βρετανία σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά πρόσθεσε: «Δεν έχει σημασία, αλλά (ο Στάρμερ) θα έπρεπε να έχει βοηθήσει… θα έπρεπε. Να, η Γαλλία ήταν καταπληκτική. Όλοι τους ήταν. Το Ηνωμένο Βασίλειο φέρθηκε πολύ διαφορετικά από τους άλλους», σχολίασε ο Τραμπ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
123
69
63
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κίνα: Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο – Νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας
Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Κίνας κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου
Κατεστραμμένο αστυνομικό τμήμα στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς
Η βασιλική οικογένεια των Εμιράτων δεν έχασε την ψυχραιμία της - Έπινε καφέ μετά τις ιρανικές επιθέσεις
«Έτσι καθησυχάζεις ένα έθνος χωρίς να πεις λέξη.  Δυνατή κίνηση» σχολιάστηκε για τα πλάνα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - Δείτε βίντεο
FILE PHOTO: People shop ahead of the holy month of Ramadan at the Mall of the Emirates in Dubai, United Arab Emirates, March 22, 2023. REUTERS/ Abdel Hadi Ramahi/File Photo
Newsit logo
Newsit logo