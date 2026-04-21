Ντόναλντ Τραμπ για Τιμ Κουκ: «Κάποτε μου φίλησε τον κ… για να λύσω ένα πρόβλημά του»

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Τιμ Κουκ απίστευτο τύπο και ηγέτη
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε με χυδαίο τρόπο στον CEO της Apple, Τιμ Κουκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, σχολιάζοντας την αποχώρησή του από την ηγεσία της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Apple ο Τιμ Κουκ – που είχε διαδεχθεί τον θρυλικό Στιβ Τζομπς – θα παραμείνει στη θέση του έως την 1η Σεπτεμβρίου 2026, οπότε θα αντικατασταθεί από τον Τζον Τέρνους,

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ περιέγραψε μια τηλεφωνική επικοινωνία που, όπως είπε, είχε με τον Κουκ κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι ο επικεφαλής της Apple τον κάλεσε για να λύσει ένα «αρκετά μεγάλο πρόβλημα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκίνησε το μήνυμά του δηλώνοντας ότι είναι «μεγάλος θαυμαστής του Τιμ Κουκ» και υποστήριξε πως ο ίδιος είχε καλύτερη πορεία ως CEO της Apple από τον Στιβ Τζομπς, τον συνιδρυτή της εταιρείας.

Στη συνέχεια, όμως, περιέγραψε τη στιγμή της τηλεφωνικής επικοινωνίας με έντονα σαρκαστικό ύφος, γράφοντας ότι σκέφτηκε: «Ουάου, είναι ο Τιμ Άπλ (Κουκ!) που τηλεφωνεί, πόσο σημαντικό είναι αυτό;». Πρόσθεσε επίσης ότι ένιωσε «πολύ εντυπωσιασμένος με τον εαυτό του» που, όπως είπε, ο επικεφαλής της Apple τον κάλεσε για να του «φιλήσει τον κ…», χρησιμοποιώντας χυδαία έκφραση στην ανάρτησή του.

