Ντόναλντ Τραμπ: Γνωρίστε τον Spot, τον σκύλο ρομπότ που φρουρεί την έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει την ασφάλειά του μετά τη νίκη του στις εκλογές των ΗΠΑ με έναν σκύλο ρομπότ που περιπολεί στην έπαυλη στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ένας σκύλος ρομπότ με το όνομα «Spot» κατασκευασμένος από την Boston Dynamics, αποτελεί την πλέον πρόσφατη προσθήκη στο οπλοστάσιο των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ για την ασφάλεια του νέου αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το BBC, ο Spot εθεάθη πρόσφατα να περιπολεί γύρω από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ανάμεσα από τους φοίνικες.

Τα σκυλιά ρομπότ αυτού του είδους δεν έχουν όπλα με το καθένα από αυτά να μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως ή αυτόματα, αρκεί η διαδρομή του να έχει προγραμματιστεί εκ των προτέρων.

Μια επιγραφή σε κάθε πόδι του Spot προειδοποιεί τους περαστικούς να «μην χαϊδεύουν» τον σκύλο. «Δεν ξέρω γιατί θα ήθελε κάποιος να τον χαϊδέψει. Η εμφάνιση αυτών των σκυλιών δεν ενθαρρύνει τις αγκαλιές» λέει η Melissa Michelson, πολιτική επιστήμονας στο Menlo College.

«Η προστασία του εκλεγμένου προέδρου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος των Μυστικών Υπηρεσιών στην εφημερίδα The Post.

