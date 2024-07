Ντόναλντ Τραμπ: Η αντίδραση της Μελάνια όταν είδε την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Για την αντίδραση της συζύγου του Μελάνια Τραμπ την ημέρα του πυροβολισμού του στην Πενσιλβάνια, μίλησε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.

«Η Μελάνια δυσκολεύεται ακόμη να μιλήσει για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον μου στις 13 Ιουλίου», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα με τους Ρεπουμπλικάνους.

Η Μελάνια δεν ήταν παρούσα στην ομιλία του συζύγου της αλλά όπως είπε ο ίδιος, τον έβλεπε ζωντανά στην τηελόραση.

«Παρακολουθούσε. Παρακολουθούσε ζωντανά. Ήταν παντού. Ήταν στην τηλεόραση», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο του Fox News, Λόρα Ίνγκραχαμ.

«Όταν έπεσα κάτω, νόμιζε ότι είχε συμβεί το χειρότερο… γιατί έπεσα κάτω και έπιασα το χέρι μου και το χέρι μου ήταν γεμάτο αίμα», είπε ο Τραμπ στην παρουσιάστρια.

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος συνέχισε λέγοντας ότι η σύζυγός του αποφεύγει να μιλάει για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του. «Δεν μπορεί καν να μιλήσει γι’ αυτό», είπε προσθέτοντας ότι αυτό είναι ενδεικτικό των συναισθημάτων της για εκείνον.

NEW: Donald Trump says Melania was watching his rally live when he was shot in the face by Thomas Crooks, says she is traumatized.



Ingraham: What was Melania’s reaction?



Trump: She was watching live. It was all over the place. I asked her that, I mean, I wasn’t there. I was on… pic.twitter.com/2CYLRuSBw4