Ντόναλντ Τραμπ: Η εικόνα του ματωμένου πολιτικού με την υψωμένη γροθιά φέρνει τα πάνω κάτω στις ΗΠΑ – Οι συνέπειες της απόπειρας δολοφονίας

Τα πάνω – κάτω στις αμερικανικές εκλογές φέρνει η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του υποψήφιου Προέδρου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ.

Το κλίμα είναι ήδη πολωμένο με έναν ακμαίο σε σχέση με τον Τζο Μπάιντεν, Ντόναλντ Τραμπ λίγους μήνες πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει το CNN η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες και ανυπολόγιστες πολιτικές παρενέργειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει φορέσει στο παρελθόν ακόμα και στολή υπερήρωα γιατί έτσι ακριβώς τον βλέπουν οι φανατικοί οπαδοί του.

Με αυτό που συνέβη πλέον η εικόνα του τιμωρού και ήρωα και πολεμιστή που στέκεται όρθιος ακόμα και ματωμένος με την γροθιά υψωμένη θα εδραιωθεί τώρα ακόμη πιο βαθιά. Αυτή η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ κοίταξε λαβωμένος την κάμερα και ύψωσε τη γροθιά του θα επιχειρηθεί να γίνει η κορωνίδα της προεκλογικής περιόδου.

Όπως σημειώνει το CNN όπως δεν του έκανε κακό η εικόνα της σύλληψής του στην Ατλάντα έτσι και αυτή η στιγμή θα ενισχύσει ακόμα πιο πολύ το προφίλ του «πολύ σκληρού για να πεθάνει», ηγέτη.

Το CNN βλέποντας λίγες ημέρες μπροστά περιγράφει τι θα συμβεί στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών που θα γίνει στο Μιλγουόκι και εκεί θα πάρει και επίσημα το χρίσμα ο Τραμπ.

«Είναι, βέβαιο ότι η ατμόσφαιρα στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι αυτή την εβδομάδα θα είναι ακόμη πιο εκρηκτική», γράφει το CNN.

«H στοχοποίηση ενός πρώην προέδρου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας λίγες μόλις μέρες αναδειχθεί υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος είναι μια επίθεση στη δημοκρατία και στο δικαίωμα του κάθε Αμερικανού να επιλέγει τους ηγέτες του», αναφέρει το CNN.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα ξεκινήσουν έρευνες για το πως ένας οπλισμένος άνδρας έξω από την περίμετρο ασφαλείας της συγκέντρωσης κατάφερε να στοχοποιήσει τον πρώην και υποψήφιο Πρόεδρο των ΗΠΑ

Και μετά την παταγώδη αποτυχία της ασφάλειας του Τραμπ να τον προστατεύσει θα αλλάξει όλη η στρατηγική και πως θα διεξάγονται όλες οι προεκλογικές συγκεντρώσεις.

Αυτό που επίσης αναμένεται να φουντώσει είναι ο τοξικός λόγος εκ μέρους του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δεν ήθελε και πολύ για να τον χρησιμοποιήσει στο έπακρο. Άλλωστε ο Τραμπ αποτελεί κομμάτι ίσως και ηγήτορα της τοξικής πολιτικής κουλτούρας.

Ο Τραμπ ήταν στη σκηνή με τους υποστηρικτές του να βρίσκονται από πίσω του κρατώντας πανώ και φορώντας τα καπέλα με το σύνθημα MAGA (Κάνε την Αμερική μεγάλη ξανά) όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Σταμάτησε για ένα λεπτό, στη συνέχεια έπιασε το πρόσωπό του και εξαφανίστηκε κάτω από το πόντιουμ, ενώ οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν μόλις κατάλαβαν τι συνέβη.

Αργότερα ο πρώην πρόεδρος είπε ότι ένιωσε τη σφαίρα, ενώ στη συνέχεια άρχισε να βγάζει αίμα το αυτί του. Οι πυροβολισμοί που έριξε ο ένοπλος από σκεπή έξω από την περίμετρο της συγκέντρωσης στο Μπάτλερ την τελευταία στιγμή δεν οδήγησαν σε μεγαλύτερες περιπέτειες.

Η φωτογραφία του Τραμπ με την υψωμένη γροθιά, περικυκλωμένου από τους άνδρες των μυστικών υπηρεσιών και με την αμερικανική σημαία στο βάθος έκανε το γύρο του κόσμου. Είναι μια εικόνα που θα καθορίσει μια πολιτική εποχή.

| Trump can be heard saying, “Wait, wait – fight! fight! fight!” More details to follow. #BreakingNews #Trump #Butler pic.twitter.com/t0Tacv6pvg