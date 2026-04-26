Ντόναλντ Τραμπ: «Η επίθεση δεν θα είχε γίνει ποτέ αν ήταν έτοιμη η αίθουσα εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου»

Νέα ανάρτηση στο Truth Social έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μετά τη χθεσινοβραδινή επίθεση (25/4/2026) στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Ουάσινγκτον. Υποστήριξε ότι τίποτα τέτοιο δεν θα είχε συμβεί αν το δείπνο είχε γίνει «στην ασφαλή και προστατευμένη αίθουσα εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη μήνυση που έχει γίνει για την κατασκευή της αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο και εμποδίζει την γρήγορη ολοκλήρωσή της. Ο πρόεδρος φαίνεται να χρησιμοποίησε την επίθεση που έγινε στο δείπνο, που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα ξενοδοχείου, σαν «δικαιολογία» για να επισπεύσει τις εργασίες της αίθουσας εκδηλώσεων που αποφάσισε εκείνος να δημιουργήσει αφότου γκρέμισε όλη την Ανατολική πτέρυγα του κτηρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «Αυτό που συνέβη χθες το βράδυ είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο σπουδαίος Στρατός μας, η Μυστική Υπηρεσία, οι Αρχές Επιβολής του Νόμου και, για διαφορετικούς λόγους, κάθε Πρόεδρος τα τελευταία 150 χρόνια, ΑΠΑΙΤΟΥΝ να κατασκευαστεί μια μεγάλη, ασφαλής και προστατευμένη αίθουσα δεξιώσεων ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ.

Αυτό το περιστατικό δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν υπήρχε η στρατιωτικά άκρως απόρρητη αίθουσα δεξιώσεων που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Λευκό Οίκο. Πρέπει να ολοκληρωθεί αρκετά γρήγορα! Ενώ είναι όμορφη, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας υψηλότερου επιπέδου που υπάρχουν, επιπλέον, δεν υπάρχουν δωμάτια πάνω από αυτήν όπου θα μπορούσαν να εισχωρήσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα, και βρίσκεται εντός των πυλών του πιο ασφαλούς κτιρίου στον κόσμο, του Λευκού Οίκου.

Η γελοία αγωγή για την αίθουσα χορού, που ασκήθηκε από μια γυναίκα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο της, η οποία δεν έχει απολύτως καμία νομιμοποίηση να ασκήσει τέτοια αγωγή, πρέπει να αποσυρθεί, αμέσως. Δεν πρέπει να επιτραπεί τίποτα να παρεμποδίσει την κατασκευή της, η οποία βρίσκεται εντός προϋπολογισμού και σημαντικά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η χθεσινή επίθεση που έγινε στο δείπνο των αντιπροσώπων του Λευκού Οίκου το οποίο διοργανώθηκε σε αίθουσα ξενοδοχείου στη Ουάσινγκτον έχει τραβήξει τα βλέμματα παγκοσμίως και έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα για το αν ήταν επαρκή τα συστήματα ασφάλειας που είχαν τοποθετηθεί. Για αυτό και ο Τραμπ αναφέρεται στο γεγονός ότι «η αίθουσα εκδηλώσεων του Λευκού Οίκου θα ήταν πολύ ασφαλής».

Υπενθυμίζεται ότι οι οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή της αίθουσας που ήθελε ο Τραμπ είναι ένα έργο που αναμένεται να κοστίσει πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί την πρώτη πολύ μεγάλη αλλαγή στο ιστορικό κτίριο εδώ και δεκαετίες.

Επικριτές, απογοητευμένοι από την ταχεία κατεδάφιση ολόκληρης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, έχουν υποστηρίξει πως ο έλεγχος θα έπρεπε να είχε διεξαχθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες με τις αντιδράσεις να συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Ο Τραμπ όμως δεν κάνει πίσω επιμένοντας και με αυτόν τον τρόπο για την κατασκευή της.