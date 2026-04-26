Χάος από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο: Η φυγάδευση του Τραμπ, τα ουρλιαχτά και ο δάσκαλος με την καραμπίνα

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου (25.4.26). Ο Αμερικανός πρόεδρος, που φυγαδεύτηκε από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, έκανε λόγο για ενέργεια ενός «εν δυνάμει δολοφόνου». Με τον δράστη να ταυτοποιείται ως ένας 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια ονόματι Κόουλ Άλεν.

«Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που η Δημοκρατία μας δέχεται επίθεση από έναν εν δυνάμει δολοφόνο ο οποίος επιδιώκει να σκοτώσει», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ακόμα το σμόκιν του, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο περίπου δύο ώρες μετά την επίθεση με τους πυροβολισμούς.

Απέναντί του είχε δημοσιογράφους με παπιγιόν και μακριές τουαλέτες που, όπως αυτός, ήταν προσκεκλημένοι σ’ αυτό το δείπνο στο οποίο συμμετέχει η «αφρόκρεμα» της πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης στην Ουάσινγκτον.

Following reports of shots fired at the White House Correspondents Dinner, reports say that the U.S. Secret Service now has a suspect in custody. Footage here shows the moment the purported shots were fired.

More to come. pic.twitter.com/iGRfYWadAb — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2026

“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.



President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8 — The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι ένα μέλος των δυνάμεων της τάξης πυροβολήθηκε και σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Τελικά, ο αστυνομικός βγήκε από το νοσοκομείο στο οποίο είχε μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες.

FOOTAGE of the BODY of the SHOOTER at the White House Correspondents dinner.



According witnesses, an unknown man dashed toward the dining area and was met with gun fire.pic.twitter.com/QXQ0QBjcjO https://t.co/Xupz9qBvhe — Morse Report (@MorseReport) April 26, 2026

«Πολυάριθμα όπλα»

Λίγο πριν απ’ αυτή την ενημέρωση των δημοσιογράφων, δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου του, του Truth Social, εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν άνδρα να ορμά μέσα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, που βρισκόταν στην είσοδο της αίθουσας στην οποία γινόταν η δεξίωση, και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να τραβούν τα όπλα τους.

«Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πολύ ωραίο, αληθινά ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνδρα να ορμάει σε μια θέση ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην USSS, τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ελίτ ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου που είναι αρμόδια για την προστασία του ίδιου και των μελών της κυβέρνησής του.

Το ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», επέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», λέγοντας ότι τα μέλη της ασφάλειας σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα της δεξίωσης στην οποία βρισκόταν ο ίδιος.

Μπροστά στο ξενοδοχείο αυτό, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματισθεί το 1981 από σφαίρα σε μια απόπειρα δολοφονίας.

«Κάτω! Κάτω!»

Το ετήσιο δείπνο των ένωσης ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είχε αρχίσει πριν από λίγο, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόντες, όταν ακούσθηκε μεγάλη αναταραχή στις εισόδους της αίθουσας.

The White House Correspondents’ Dinner shooter was armed with a shotgun, handgun, and multiple knives, according to DC police chief Jeffrey Carroll.



The shooter was identified as 31-year-old teacher Cole Allen from Torrance, California.



The suspect emerged from a “makeshift… pic.twitter.com/aUK5m6AwCr — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2026

Ακούστηκαν κραυγές «Κάτω! Κάτω!».

Οι συνδαιτυμόνες αμέσως αμέσως ξάπλωσαν ή γονάτισαν στο πάτωμα, πολλοί απ’ αυτούς κρατώντας πάντως υψωμένα τα κινητά τηλέφωνά τους για να βιντεοσκοπήσουν, ενώ ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, οι οποίοι κάθονταν στο κεντρικό τραπέζι σε ένα υπερυψωμένο σημείο απέναντι στους προσκεκλημένους, απομακρύνθηκαν από την ασφάλεια.

Πράκτορες της Secret Service μπήκαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι.

Οι δυνάμεις της τάξης διέταξαν στη συνέχεια τους προσκεκλημένους, δημοσιογράφους, υπουργούς, πολιτικούς και διάφορες προσωπικότητες, να εγκαταλείψουν την τεράστια αίθουσα που βρίσκεται στο πρώτο υπόγειο του ξενοδοχείου.

Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου, φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ καθισμένος στο τιμητικό τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση.

Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι συνδαιτυμόνες φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

BREAKING: President Trump has shared footage of the White House Correspondents’ Dinner shooting and a photo of the suspect. pic.twitter.com/3H1M7hwKbj — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2026

Ένας ύποπτος συνελήφθη

Βαριά οπλισμένοι πράκτορες της ασφάλειας επεμβαίνουν τότε πολύ γρήγορα και απομακρύνουν τον πρόεδρο προς το αριστερό μέρος της εξέδρας. Η ατμοσφαιρική μουσική σταματά και άλλοι πράκτορες περνούν πάνω από το τραπέζι και φαίνονται να σημαδεύουν με τα όπλα τους το κοινό.

Μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη δουλειά των υπηρεσιών ασφαλείας.

Αστυνομικοί περικύκλωσαν το σημείο και ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την περιοχή, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η ένωση των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) οργανώνει αυτό το δείπνο πολιτικών και δημοσιογράφων στο οποίο συμμετέχουν κάθε άνοιξη εκατοντάδες πρόσωπα ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιτίθεται αδιάκοπα στον Τύπο, παρευρισκόταν για πρώτη φορά ως πρόεδρος.

Ποιος είναι ο Κόουλ Άλεν

Ο ύποπτος που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ταυτοποιήθηκε από έναν αξιωματούχο των δυνάμεων επιβολής του νόμου ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ένας άνδρας από την περιοχή του Λος Άντζελες ο οποίος, όπως φαίνεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι ένας απόφοιτος του Caltech ο οποίος εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης και δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Άλεν, ηλικίας περίπου 31 ετών, είναι κάτοικος του Τόρανς, μιας παραλιακής πόλης της Καλιφόρνια στην περιφέρεια του Σάουθ Μπέι που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες και συνορεύει με την περιφέρεια Σάντα Μόνικα Μπέι.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο ύποπτος ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο Χίλτον της Ουάσινγκτον, όπου πραγματοποιούνταν το ετήσιο δείπνο, πρόσθεσε όμως ότι δεν έχει διευκρινιστεί το κίνητρό του.

The home of 31 year old teacher, Cole Allen who opened fire at the White House Correspondents’ Dinner in DCpic.twitter.com/N5ZWrF55bw — Defiant L’s (@DefiantLs) April 26, 2026

Αναρτήσεις στο Facebook που φαίνεται ότι σχετίζονται με τον Κόουλ Τόμας Άλεν, δείχνουν ότι το Δεκέμβριο 2024 είχε αναγορευθεί «Δάσκαλος του Μήνα» από το γραφείο στο Τόρανς της C2 Education, μιας ιδιωτικής υπηρεσίας προετοιμασίας μαθητών για το πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε όλες τις ΗΠΑ.

BREAKING: FEC filings confirm that Cole Allen, a teacher from Torrance, California who listed their employment as a “TEACHER” by C2 Education.



Donated $25 to ActBlue earmarked for “Harris for President” on October 13, 2024. pic.twitter.com/xCcDfhHAoq — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) April 26, 2026

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα του υπόπτου τον περιγράφει ως «πτυχιούχο μηχανολόγο και επιστήμονα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικό ανεξάρτητο δημιουργό ηλεκτρονικών παιγνιδιών, εκ γενετής δάσκαλο».

Το 2017 έλαβε έναν προπτυχιακό τίτλο σπουδών (bachelor) στη μηχανολογία από το California Institute of Technology (Caltech) και το 2025 πτυχίο στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (California State University) στο Ντομίνγκες Χιλς, σύμφωνα με το προφίλ. Το Caltech αναφέρει σε δήλωση που εξέδωσε ότι ένα πρόσωπο με αυτό το όνομα αποφοίτησε το 2017.

Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία, στο προφίλ φαίνεται ότι έχει εργασθεί τα αρκετά τελευταία χρόνια ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης για τη C2 Education και ως αυτοαπασχολούμενος δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Είχε προηγουμένως εργασθεί ως μηχανολόγος για μια εταιρεία με την ονομασία IJK Controls στη Νότια Πασαντίνα και για ένα χρόνο πριν απ’ αυτό ως μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Caltech.

Una nueva imagen del terrorista que conseguí en sus redes sociales.



Se llama Cole Allen, ingeniero mecánico y profesor, también es informático. Terminó un Master en Ciencias de la Computación hace 11 meses.



Desarrollaba videojuegos de forma indie. Tiene un juego en Steam que se… pic.twitter.com/XGB8Mebdbs — Agustín Antonetti (@agusantonetti) April 26, 2026

Στο προφίλ περιλαμβάνεται επίσης άρθρο τοπικής εφημερίδας «για ένα διαγωνισμό ρομποτικής που κέρδισε η ομάδα μου» το 2016 στο Caltech.

Κάτω από τον τίτλο «Σκοποί που υποστηρίζω» στο προφίλ του, αναφέρει μόνο «Επιστήμη και Τεχνολογία».

Εμφανιζόταν ως υποστηρικτής της Κάμαλα Χάρις

Σύμφωνα με αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, είχε δωρίσει 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

Παράλληλα, αυτοπροσδιοριζόταν ως προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών και φαίνεται να είχε κυκλοφορήσει ένα ανεξάρτητο παιχνίδι με τίτλο “Bohrdom” στην πλατφόρμα Steam, έναντι 1,99 δολαρίων. Είχε κατοχυρώσει το εμπορικό σήμα του τίτλου το 2018, σύμφωνα με ομοσπονδιακά αρχεία.

Στο LinkedIn ανέφερε επίσης ότι εργαζόταν πάνω σε ένα δεύτερο παιχνίδι, με προσωρινό τίτλο «First Law».

Το χρονικό της επίθεσης

20:35: Ακούγονται πυροβολισμοί στο Χίλτον και οι καλεσμένοι καλύπτονται. Αμέσως, πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας σπεύδουν προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον συνοδεύουν μαζί με μέλη του υπουργικού συμβουλίου έξω από την αίθουσα.

21:17: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τις πρώτες του δηλώσεις, γράφοντας στο Truth Social ότι ο φερόμενος δράστης «έχει συλληφθεί».

21:36: Ο Τραμπ δηλώνει ότι αποχωρεί από το Χίλτον κατόπιν αιτήματος των Αρχών.

22:29: Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσιεύει βίντεο που φαίνεται να δείχνει την αρχή της επίθεσης και λίγο αργότερα φωτογραφία του υπόπτου.

22:30: Ο Τραμπ δίνει συνέντευξη Τύπου από τον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ λέει ότι η «αίσθηση» είναι πως ο ύποπτος ήταν «μοναχικός δράστης».

22:50: Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατονομάζουν τον ύποπτο ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν.

23:10: Μεταδόσεις δείχνουν αστυνομική έρευνα σε κατοικία στο Torrance της Καλιφόρνιας.

23:15: Η Εισαγγελέας Τζανίν Πίρο δηλώνει ότι οι Αρχές σχεδιάζουν να απαγγείλουν κατηγορίες στον ύποπτο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο τη Δευτέρα.