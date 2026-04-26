Ντόναλντ Τραμπ: Η τρίτη φορά που ένοπλος έφτασε πολύ κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο – Η ανάλυση των New York Times

Πυροβολισμοί, χάος και τρόμος στο ετήσιο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο Χίλτον της Ουάσινγκτον, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να φυγαδεύεται από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι συνέλαβαν έναν ένοπλο (που αποδείχθηκε ότι είναι ένας 31χρονος δάσκαλος από την Καλιφόρνια) την ώρα που προσπαθούσε να εισβάλει στην αίθουσα της δεξίωσης το βράδυ του Σαββάτου (25.4.26).

Όπως επισημαίνουν σε άρθρο τους οι «New York Times», για μια ακόμα φορά, ένας ένοπλος πλησίασε επικίνδυνα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η εισβολή ενός ενόπλου στο σημείο ελέγχου ασφαλείας στο ξενοδοχείο Χίλτον, όπου φιλοξενούνταν το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ήταν η τρίτη περίπτωση μέσα σε τρία χρόνια όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για τις προεδρικές του Νοεμβρίου του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ επέζησε από δύο απόπειρες δολοφονίας, μεταξύ των οποίων αυτή κατά την οποία δέχτηκε σφαίρα στο αυτί του στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Ο 31χρονος Κόουλ Άλεν έτρεξε προς την αίθουσα δεξιώσεων του Χίλτον όπου ο Αμερικανός πρόεδρος δειπνούσε με εκατοντάδες δημοσιογράφους, κυβερνητικούς αξιωματούχους και καλεσμένους και δέχτηκε πυρά από τους πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας πριν συλληφθεί.

Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιο ήταν το κίνητρο του άνδρα, αλλά η έκρηξη βίας είναι βέβαιο ότι θα αναζωπυρώσει ερωτήματα σχετικά με τη μάστιγα της πολιτικής στις ΗΠΑ, καθώς και σχετικά με το αν υπάρχει επαρκής ασφάλεια γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει τεθεί στο στόχαστρο ενόπλων περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλον Αμερικανό πρόεδρο τα τελευταία χρόνια.

«Είναι επικίνδυνο επάγγελμα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργότερα στο Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στο να είναι κανείς πολιτικός ηγέτης. Σύγκρινε το επάγγελμά του με αυτό του οδηγού αγώνων αυτοκινήτων ή του «ιππέα] ταύρων και είπε ότι οι πρόεδροι είναι πιο πιθανό να πυροβοληθούν ή να σκοτωθούν.

«Κανείς δεν μου είπε ότι αυτό ήταν τόσο επικίνδυνο επάγγελμα», είπε.

Δεν υπήρχαν ανιχνευτές μετάλλων στις εισόδους του ξενοδοχείου, ενώ η ζώνη ασφαλείας είχε δημιουργηθεί μόνο πιο κοντά στην αίθουσα δεξιώσεων, στο εσωτερικό του Χίλτον.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ έδειχνε τον ένοπλο να περνάει τρέχοντας από το σημείο ελέγχου ασφαλείας πριν συλληφθεί λίγο πριν την αίθουσα δεξιώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το περιστατικό υπογράμμισε τον λόγο για τον οποίο ήθελε να κατασκευάσει μια αίθουσα χορού αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων στους χώρους του Λευκού Οίκου, η οποία, όπως είπε, θα ήταν εξοπλισμένη με τα πιο σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.

Le Président Trump poste les images d’une vidéosurveillance où l’assaillant Cole Tomas Alen force le dispositif de sécurité lors du dîner annuel des correspondants au Washington Hilton. https://t.co/MMCCJ3nOUP pic.twitter.com/x5y2cOsHu8 — NEXUS (@nexus_osint) April 26, 2026

«Δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», είπε για το Χίλτον, πριν ξεκινήσει να υποστηρίζει την αναγκαιότητα της προγραμματισμένης αίθουσας χορού του. «Είναι αλεξίσφαιρο γυαλί. Χρειαζόμαστε την αίθουσα χορού».

Η απόπειρα του Ιουλίου του 2024

Στις 13 Ιουλίου 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία ή πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που αντιμετώπισε απόπειρα δολοφονίας από το 1981, όταν μια σφαίρα γλύφει το αυτί του ενώ έδινε ομιλία στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Ο 20χρονος δράστης κατάφερε να ρίξει αρκετές σφαίρες στον Ντόναλντ Τραμπ πριν η Μυστική Υπηρεσία ανταποδώσει τα πυρά και σκοτώσει τον δράστη.

Ωστόσο, το γεγονός ότι έφτασε τόσο κοντά στο να σκοτώσει τον Τραμπ προκάλεσε άμεσες απαιτήσεις για αλλαγές στη Μυστική Υπηρεσία. Η ικανότητα της υπηρεσίας τέθηκε υπό αμφισβήτηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε την αντίδραση της Μυστικής Υπηρεσίας και απέδωσε τα εύσημα στον σκοπευτή που σκότωσε τον δράστη στο Μπάτλερ.

«Τον χτύπησε ακριβώς ανάμεσα στα μάτια από απόσταση 400 μέτρων χωρίς να τον δει», είχε πει ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν ξέρω τι θα γινόταν, θα είχαμε πολύ περισσότερους νεκρούς».

Στη συνέχεια, στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, ένας άνδρας οπλισμένος με τουφέκι κρύφτηκε στους θάμνους στο Trump International Golf Club στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, σχεδιάζοντας να πυροβολήσει τον Τραμπ.

Ο ύποπτος, Ράιαν Ρουθ, καταδικάστηκε για απόπειρα δολοφονίας και τιμωρήθηκε με ισόβια κάθειρξη. Όταν ρωτήθηκε το Σάββατο γιατί πιστεύει ότι αποτελεί τόσο συχνά στόχο βίας, ο Τραμπ είπε ότι αυτό οφείλεται στη σημασία της προεδρίας του.

«Μελέτησα τις δολοφονίες και πρέπει να σας πω ότι στοχεύουν τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή, αυτούς που κάνουν τα περισσότερα», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας:

«Οι άνθρωποι που κάνουν τα περισσότερα, οι άνθρωποι που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή, αυτοί είναι που κυνηγούν». Εκτός από τις γνωστές απόπειρες κατά της ζωής του Τραμπ, έχει αντιμετωπίσει και άλλες απειλές.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν δηλώσει ότι Ιρανοί πράκτορες σχεδίασαν να σκοτώσουν τον Τραμπ ως αντίποινα για τη δολοφονία, από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, του υποστράτηγου Κασίμ Σουλεϊμανί, ο οποίος βοήθησε στην ηγεσία της τρομοκρατικής εκστρατείας του Ιράν.

Απανωτά περιστατικά πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποτελεί τον πιο εμφανή στόχο της πολιτικής βίας, αλλά οι απειλές εδώ και χρόνια πλήττουν αξιωματούχους σε τοπικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο. Η βία έχει στοιχίσει τη ζωή μελών και των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων. Υπήρξε η μαζική επίθεση με πυροβολισμούς το 2017 εναντίον Ρεπουμπλικάνων κατά τη διάρκεια προπόνησης μπέιζμπολ του Κογκρέσου, η οποία παραλίγο να σκοτώσει τον βουλευτή Στιβ Σκαλίζ, Ρεπουμπλικανό από τη Λουιζιάνα. Και υπήρξε η δολοφονία πέρυσι του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Και οι Δημοκρατικοί βρίσκονται συχνά υπό απειλή.

Υπήρξαν οι δολοφονίες στη Μινεσότα μιας Δημοκρατικής βουλευτίνας και του συζύγου της, η εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του κυβερνήτη Τζος Σαπίρο της Πενσυλβανίας, η επίθεση με σφυρί εναντίον του συζύγου της πρώην προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόσι, καθώς και οι πυροβολισμοί σε ένα εκλογικό γραφείο της Κάμαλα Χάρις στην Αριζόνα.

Υπήρξε επίσης η επίθεση του πλήθους υπέρ του Τραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, στην οποία τραυματίστηκαν περίπου 150 αστυνομικοί.

Οι απειλές εναντίον μελών του Κογκρέσου και από τα δύο κόμματα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Ο Τραμπ αναγνώρισε το κλίμα το Σάββατο. «Υπό το φως των γεγονότων αυτού του βράδυ, ζητώ από όλους τους Αμερικανούς να δεσμευτούν εκ νέου με όλη τους την καρδιά να επιλύσουν τις διαφορές μας ειρηνικά», είπε. Ο Τοντ Μπλανς, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, δήλωσε ότι το περιστατικό του Σαββάτου έφερε στο προσκήνιο «το χειρότερο και το καλύτερο αυτής της χώρας».

«Είδατε το χειρότερο δυνατό από τις πράξεις αυτού του δειλού, αυτού του δειλού για τον οποίο μόλις μίλησε ο πρόεδρος. Αλλά είδατε και το καλύτερο δυνατό, γιατί είδατε τις αρχές επιβολής του νόμου να κάνουν ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνουν», είπε.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε αν θα άλλαζε τον τρόπο λειτουργίας του, δεδομένου του πόσο συχνά έχει γίνει στόχος επιθέσεων. Είπε ότι προσπαθεί να μην σκέφτεται τους κινδύνους της δουλειάς του.

«Θα το ξαναπρογραμματίσουμε», είπε για το δείπνο που ακυρώθηκε ξαφνικά. «Θα το ξανακάνουμε. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να καταλάβει την κοινωνία μας. Δεν θα ακυρώνουμε πράγματα».